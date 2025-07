मौत का लाइव VIDEO: साउथ इंडियन फिल्म शूटिंग के दौरान हादसा, कार पलटते से स्टंट मास्टर राजू का निधन

तमिलनाडु में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान खतरनाक स्टंट करते हुए मशहूर स्टंट मास्टर एसएम राजू की मौत हो गई है. ये हादसा कल, 13 जुलाई की सुबह हुआ जब अभिनेता आर्य की आने वाली फिल्म 'वेट्टुवन' की शूटिंग चल रही थी. इस फिल्म को पा रंजीत डायरेक्ट कर रहे हैं.

स्टंट की कुछ परेशान करने वाली वीडियो सामने आई हैं. वीडियो में राजू एक कार को तेज़ रफ़्तार से चलाते हुए दिख रहे हैं. कार अचानक पलट जाती है और बुरी तरह से टूट-फूट जाती है. ये देखकर सेट पर मौजूद क्रू के लोग घबरा जाते हैं. सब लोग तुरंत गाड़ी की तरफ भागते हैं और राजू को टूटी हुई गाड़ी से बाहर निकालते हैं. लेकिन अफ़सोस, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. पल भर में ही पूरे सेट का माहौल गमगीन हो गया. जो स्टंट पूरी सावधानी से किया जाना था, वो एक दुखद हादसे में बदल गया.

एसएम राजू तमिल फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही अनुभवी स्टंट मास्टर थे. उन्होंने सालों से कई एक्शन फिल्मों में काम किया था. वो अपनी हिम्मत और परफेक्शन के लिए जाने जाते थे. उनकी अचानक मौत से कॉलीवुड (तमिल फिल्म इंडस्ट्री) में स्टंट कलाकारों के बीच एक गहरा खालीपन आ गया है.

Horrifying visuals emerge from Tamil Nadu as veteran stunt master SM Raju tragically dies during a high-risk car toppling stunt for Arya & Pa Ranjith's upcoming film.

The video shows the shocking moment. A stark reminder of the immense risks our stunt artists take. Deepest… pic.twitter.com/Hm04aaqJhq

— Shubham Rai (@shubhamrai80) July 14, 2025