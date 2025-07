कौन हैं इंडोनेशिया के 11 वर्षीय Ryan Arkhan Dikha? जिनकी डांस वीडियो दुनियाभर में वायरल हो रही है

Indonesia Viral Bachcha Dance: इंडोनेशिया का एक 11 साल का बच्चा आज दुनिया भर में छाया हुआ है. नाम है रायन अर्खान धीखा (Ryan Arkan Dhika), जिसे अब लोग प्यार से "Aura Farmer" कह रहे हैं. सोशल मीडिया पर इस बच्चे का वीडियो जबरदस्त वायरल हो गया है, जिसमें वो पारंपरिक नाव की नोक पर खड़े होकर अनोखे डांस स्टेप्स कर रहा है. ये वीडियो इंडोनेशिया के पारंपरिक बोट रेस इवेंट "Pacu Jalur" के दौरान का है, जिसमें रायन नाव के आगे खड़े होकर डांस कर रहा था. उसकी एनर्जी और स्टाइल ने सिर्फ नाव चालकों को ही जोश नहीं दिलाया, बल्कि पूरी दुनिया को उसका फैन बना दिया.

He be going crazy 😭🔥 pic.twitter.com/3sh39PCW0M

— StroudSzn 7️⃣ (@StroudFor7ven) July 13, 2025