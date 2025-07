VIDEO: बस के टकराने के बाद कांवड़ियों ने मचाया उत्पात, ड्राइवर को लात घूसों से जमकर पीटा, गाजियाबाद का वीडियो आया सामने

गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश: गाजियाबाद में स्विफ्ट कार सवाल की पिटाई के बाद अब कांवड़ियों ने इसी शहर में एक बस चालक को बेरहमी से पीटा. इस दौरान इन कांवड़ियों को जब बस में मौजूद एक बुजुर्ग शख्स ने रोकने की कोशिश तो उनके साथ भी बदसलूकी की गई. इस दौरान बस चालक डरा हुआ है और हाथ जोड़कर इन लोगों से माफी मांग रहा है, लेकिन ये लोग मारपीट करने के ही मुड़ में थे और इन्होंने इसकी बेरहमी से पिटाई कर दी. बताया जा रहा है कि बस एक भीड़भाड़ वाल इलाके से गुजरते हुए एक कांवड़िये से टकरा गई. जिसके बाद इन कांवड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया. ये कोई पहली घटना नहीं है, रोजाना हरिद्वार और दुसरे शहरों से कांवड़ियों द्वारा लोगों के साथ मारपीट और कार में तोड़फोड़ करने की घटनाएं सामने आ रही है.

इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @kapsology नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: कार के छु जाने पर कांवड़ियों ने सड़क पर मचाया उत्पात, गाड़ी में बैठे लोगों से की मारपीट, हरिद्वार का वीडियो आया सामने

कांवड़ियों ने बस ड्राइवर से की मारपीट

A bus driver was attacked by Kanwariyas in Muradnagar Ghaziabad because the bus touched the kanwad in the high traffic area.

Either the UP government should issue lock down orders for general public or stop public transport on the Kanwar route.

Why to put lives in danger? pic.twitter.com/VLJMdatRyi

— Kapil (@kapsology) July 13, 2025