Plane Crash Video: अमेरिका के फिलाडेल्फिया में भयानक विमान हादसा! घरों से जा टकराया प्राइवेट जेट, भीषण धमाके से इलाका तबाह

Philadelphia Plane Crash: अमेरिका में एक बार फिर विमान हादसे ने तबाही मचाई है. शुक्रवार को फिलाडेल्फिया के नॉर्थईस्ट इलाके में एक निजी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कम से कम 6 लोगों के मारे जाने की आशंका है. यह घटना ऐसे समय में सामने आई है, जब इसी हफ्ते वाशिंगटन के रीगन नेशनल एयरपोर्ट के पास एक यात्री विमान और सैन्य हेलीकॉप्टर की टक्कर में 67 लोगों की मौत हो गई थी.

फिलाडेल्फिया विमान हादसे से जुड़ी 10 बड़ी बातें

आग से धधक उठा मोहल्ला: विमान नॉर्थईस्ट फिलाडेल्फिया के एक आबादी वाले इलाके में गिरा, जिससे जमीन पर भीषण आग लग गई.

विमान का नाम और मिशन: दुर्घटनाग्रस्त विमान जेट रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस था, जो मिसौरी के स्प्रिंगफील्ड-ब्रैनसन नेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भर रहा था.

BREAKING VIDEO Philly man is recording as plane crashed and explodes in Northeast Philadelphia pic.twitter.com/LqPqbD1nf7 — PhillyCrimeUpdate (@PhillyCrimeUpd) February 1, 2025

विमान में सवार लोग: विमान में 6 लोग सवार थे, जिनमें 4 क्रू मेंबर, एक बाल रोगी और उसका साथी शामिल थे.

मौत की पुष्टि नहीं: अभी तक किसी की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सभी के बचने की उम्मीद कम है.

BREAKING: New video shows the plane crash in Pennsylvania. Reports of multiple victims pic.twitter.com/elKGRg3xik — BNO News (@BNONews) January 31, 2025

सीसीटीवी और डैशकैम में कैद हुआ हादसा: हादसे का वीडियो एक कार के डैशकैम और एक घर के डोरबेल कैमरे में कैद हो गया है.

🚨#BREAKING: New Dashcam video footage has emerged after Learjet 55, operated by Jet Rescue Air Ambulance, crashed killing multiple passengers ⁰ 📌#Philadelphia | #PA ⁰⁰Watch as new dashcam video captures a massive explosion following a Learjet 55 crash in Northeast… pic.twitter.com/PriNXfy5tz — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 1, 2025

पेन्सिलवेनिया गवर्नर का बयान: गवर्नर जोश शापिरो ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, "हम आपातकालीन सेवाओं को सभी संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं. जैसे-जैसे जानकारी मिलेगी, अपडेट देते रहेंगे."

सड़कें बंद, लोगों से बचने की अपील: फिलाडेल्फिया के आपातकालीन प्रबंधन कार्यालय ने कहा कि यह एक "बड़ी घटना" है और आसपास की सड़कों को बंद कर दिया गया है.

The plane that crashed on Philadelphia just missed a row of residential buildings pic.twitter.com/7n60enEGH3 — Visegrád 24 (@visegrad24) February 1, 2025

रूजवेल्ट मॉल के पास जमा हुए रेस्क्यू टीम: दुर्घटनास्थल के पास स्थित रूजवेल्ट मॉल के बाहर दर्जनों रेस्क्यू कर्मी तैनात हैं.

ट्रंप ने जताया दुख: पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, "फिलाडेल्फिया में विमान के गिरने से मैं बहुत दुखी हूं. हमारी टीम पूरी तरह तैनात है."

वाशिंगटन हादसे की छाया: यह हादसा ऐसे समय में हुआ है, जब वाशिंगटन में अमेरिकन एयरलाइंस के विमान और सेना के हेलीकॉप्टर की टक्कर में 67 लोगों की मौत हो गई थी.

क्या हुआ था वाशिंगटन हादसे में?

इस हादसे से पहले, बुधवार को वाशिंगटन के रीगन नेशनल एयरपोर्ट के पास अमेरिकन एयरलाइंस का एक यात्री विमान और अमेरिकी सेना का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गया था. इस टक्कर में विमान और हेलीकॉप्टर में सवार सभी 67 लोगों की मौत हो गई. यह अमेरिका में 2009 के बाद से सबसे भीषण विमान हादसा है.

फिलाडेल्फिया हादसे की जांच शुरू हो चुकी है. अधिकारी विमान के ब्लैक बॉक्स को बरामद करने और हादसे के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं. साथ ही, मृतकों के परिवारों को मदद पहुंचाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं.

फिलाडेल्फिया में हुआ यह विमान हादसा एक बार फिर हवाई सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करता है. अमेरिका में लगातार हो रहे विमान हादसों ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणों को गंभीर कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया है.