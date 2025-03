‘Let Me Live My Life in Peace’: बॉडी शेमिंग पर भड़की सुम्बुल तौकीर, बढ़े वजन को लेकर दिया करारा जवाब!

Sumbul Touqeer (Photo Credits: Instagram)

‘Let Me Live My Life in Peace’: टेलीविजन अभिनेत्री और बिग बॉस 16 फेम सुम्बुल तौकीर इन दिनों बॉडी शेमिंग को लेकर ट्रोल्स के निशाने पर हैं. हाल ही में उनका वजन बढ़ने को लेकर सोशल मीडिया पर कई यूज़र्स ने नेगेटिव कमेंट्स किए, जिससे परेशान होकर सुम्बुल ने करारा जवाब दिया. सुम्बुल ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर ट्रोल्स को आड़े हाथों लेते हुए लिखा, "मैंने कई लोगों के कमेंट्स और ट्वीट्स पढ़े, जो खुद को 'विक्टोरिया सीक्रेट मॉडल्स' समझते हैं. मैं कभी इतनी गुस्से में नहीं थी. मैं बहुत शालीनता से आपसे कह रही हूं कि मेरे जीवन में दखल देना बंद करें और मुझे शांति से जीने दें. अगर आपको लगता है कि मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूं, तो भी मुझे मेरी जिंदगी जीने दें."

सुम्बुल ने यह भी खुलासा किया कि उनका अचानक वजन बढ़ने का कारण न्यूरोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट द्वारा दी गई दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हैं, जो उन्हें सूट नहीं कर रही थीं. अपनी पोस्ट के अंत में उन्होंने ट्रोल्स को करारा जवाब देते हुए लिखा, "शट अप नाउ!"

ट्रोलर्स पर फूटा सुम्बुल तौकीर का गुस्सा:

Sumbul Touqeer (Photo Credits: Instagram)

उनके इस बयान के बाद फैंस उनके समर्थन में उतर आए हैं और बॉडी शेमिंग करने वालों की कड़ी आलोचना कर रहे हैं. सुम्बुल की पोस्ट एक बार फिर यह साबित करती है कि सेलेब्रिटी लाइफ जितनी ग्लैमरस दिखती है, उतनी आसान नहीं होती.