Fighting Between Women in Pune: सड़क पर महिलाओं के बीच फ्रीस्टाइल, एक दुसरे के बाल पकड़कर जमकर की मारपीट, पुणे के कदमावाक बस्ती की घटना (Watch Video)

पुणे, महाराष्ट्र: मामूली विवादों को लेकर लोगों में मारपीट की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई है. आएं दिन सोशल मीडिया पर ऐसी घटनाओं के वीडियो भी सामने आते है. ऐसा ही एक वीडियो पुणे से सामने आया है. कुछ महिलाओं में मामूली बात को लेकर बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई. इस दौरान महिलाओं ने एक दुसरे के बाल पकड़कर मारपीट की.

इस झगड़े में एक शख्स के कपड़े भी फट गए. ये मारपीट पुणे के कदमावाक बस्ती ग्रामपंचायत की हद में आनेवाली इरानी बस्ती में हुई. इस मारपीट में एक महिला और दो पुरुष घायल होने की जानकारी भी सामने आई है. इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर @fpjindia नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:VIDEO: बीयर बार में जमकर मारपीट, एक दुसरे के सिर पर फोड़ी बोतलें, पुणे के मुंढवा का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

महिलाओं के बीच मारपीट

#WATCH | Brawl Between Women In Pune Goes Viral; Clothes Torn, Hair Pulled In Freestyle Fight#pune #punenews #Maharashtra #viralvideo pic.twitter.com/n8lu86jkSa

— Free Press Journal (@fpjindia) March 4, 2025