सर्बिया की संसद में जबरदस्त हंगामा! विपक्षी सांसदों ने फेंके आंसू गैस के गोले और स्मोक ग्रेनेड; Video

सर्बियाई संसद में मंगलवार को उस समय अफरातफरी मच गई, जब विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ विरोध जताते हुए स्मोक ग्रेनेड और आंसू गैस छोड़ दी. संसद के अंदर चारों तरफ धुएं के गुबार फैल गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया.

इस घटना का सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें देखा गया कि विपक्षी दल के नेता सरकार की नीतियों के खिलाफ गुस्से में थे और छात्रों के विरोध का समर्थन कर रहे थे. यह विरोध प्रदर्शन तब शुरू हुआ जब चार महीने पहले एक रेलवे स्टेशन की छत गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई थी, और सरकार पर इसे लेकर लापरवाही का आरोप लगाया गया था.

संसद में सत्ताधारी गठबंधन सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी (SNS) ने जब एजेंडे को मंजूरी दी, तो कुछ विपक्षी नेता अपनी सीट छोड़कर स्पीकर की ओर दौड़े और सुरक्षा गार्डों से भिड़ गए. इस दौरान कुछ सांसदों ने संसद भवन में स्मोक ग्रेनेड और आंसू गैस फेंक दी, जिससे पूरा सदन धुएं से भर गया.

🟡 NOW: Smoke bombs in the Serbian parliament. Chaos breaks out as opposition politicians protest against the parliamentary session in support of the massive anti-government student protests that are gripping the country. pic.twitter.com/BbgcO8uIVS

LIVE वीडियो में दिखा कि संसद के अंदर काले और गुलाबी रंग का धुआं फैल गया. हंगामे के दौरान SNS पार्टी की सांसद जैस्मिना ओब्राडोविच को दौरा पड़ा, और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. संसद अध्यक्ष आना ब्रनाबिच ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "संसद काम करती रहेगी और सर्बिया की रक्षा करेगी!"

🇷🇸 | Smoke bombs were set off and flares lit inside Serbia's National Assembly on Tuesday as opposition and government MPs argued angrily in the chamber, with opposition lawmakers insisting that laws can't be debated while there are ongoing mass protests in the country. 1/2 pic.twitter.com/poXCpWKvHu

— Balkan Insight (@BalkanInsight) March 4, 2025