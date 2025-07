Virat Kohli Breaks Silence On Test Retirement: टेस्ट क्रिकेट वापसी करेंगे विराट कोहली? रिटायरमेंट पर 'रन मशीन' ने तोड़ी चुप्पी, कुछ इस अंदाज में दिया जवाब

विराट कोहली (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs India National Cricket Team, 3rd Test Match 2025: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का तीसरा मुकाबला 10 जुलाई से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के लॉर्ड्स (Lords) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. दूसरे टेस्ट मैच के पांचवें दिन टीम इंडिया ने नया इतिहास रच दिया. टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 337 रनों से करारी शिकस्त दी. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली हैं. अब तीसरे में दोनों टीमें बढ़त हासिल करने के लिए मैदान में उतरेगी. इस सीरीज से पहले टीम इंडिया को तगड़ा झटका लगा था. इस दौरे के शुरू होने से रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और विराट कोहली (Virat Kohli) ने पहले ही टेस्‍ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था. यह भी पढ़ें: England vs India, 3rd Test Stats At Lords: टेस्ट क्रिकेट में लॉर्ड्स के मैदान पर कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया और इंग्लैंड का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

टेस्‍ट क्रिकेट से सबसे पहले रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट लिया और फिर कुछ दिनों बाद विराट कोहली ने भी अपने इस फैसले से हर किसी को चौंका दिया. विराट कोहली का 36 साल की उम्र में ही टेस्ट करियर खत्म कर देना बड़ी बात थी. विराट कोहली ने अब टेस्‍ट क्रिकेट से संन्‍यास लेने पर चुप्‍पी तोड़ी. 'रन मशीन' ने अब टेस्ट से अपने रिटायरमेंट पर मजाकिया अंदाज में जवाब दिया है.

टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज युवराज सिंह ने अपनी चैरिटी यूवीकैन फाउंडेशन के लिए एक डिनर का आयोजन किया था. इस आयोजन में कई दिग्गज क्रिकेटरों को आमंत्रित किया गया था. इनमें युवराज सिंह के पूर्व साथी विराट कोहली भी शामिल थे. इस डिनर में गौतम गंभीर, सहयोगी स्टाफ सहित पूरी टीम इंडियया के अलावा सचिन तेंदुलकर, क्रिस गेल, केविन पीटरसन, ब्रायन लारा और आशीष नेहरा जैसे सितारे शामिल थे.

डिनर प्रोग्राम के दौरान कैंडिड चैट के दौरान जब विराट कोहली से कहा गया कि उन्‍हें मैदान पर हर कोई उन्हें याद करता है तो इस पर विराट कोहली ने टेस्‍ट रिटायरमेंट पर रिएक्‍ट किया. विराट कोहली ने कहा कि मैंने दो दिन पहले ही अपनी दाढ़ी को कलर किया है. जब आप हर चार दिन में अपनी दाढ़ी को कलर करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि यह समय है. इस दौरान विराट कोहली के पास रवि शास्त्री भी मौजूद थे.

रवि शास्त्री को भी लेकर विराट कोहली ने अपनी राय रखी. विराट कोहली ने कहा कि मैं अगर रवि शास्त्री के साथ काम नहीं कर रहा होता, तो टेस्ट क्रिकेट में जो हुआ, वो शायद नहीं हो पाता. हमारे बीच जो स्पष्टता है, उसे ढूंढना मुश्किल है. हर क्रिकेटर के लिए करियर में आगे बढ़ने के लिए यह चीज काफी जरुरी है. मेरे मन में हमेशा ही रवि शास्त्री के लिए प्यार एवं सम्मान रहेगा, क्योंकि वो क्रिकेट में मेरे सफर का बड़ा हिस्सा रहे हैं.

बता दें कि टीम इंडिया ने एजबेस्टन में खेले गए दूसरे टेस्ट को जीतकर सीरीज में फिलहाल 1-1 से बराबरी हासिल की हुई है. शुभमन गिल की अगुवाई में टीम इंडिया लॉर्ड्स टेस्ट को जीतकर सीरीज में बढ़त लेने की कोशिश करेगी. दोनों टीमों के बीच अब सीरीज का तीसरा मुकाबला 10 जुलाई से लॉर्ड्स में खेला जाएगा.

