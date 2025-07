VIDEO: गुजरात में बड़ा हादसा, वडोदरा-आणंद को जोड़ने वाला पुराना पुल ढहा, नदी में गिरीं 4 कारें

Gujarat Bridge Collapse Video: बुधवार सुबह गुजरात के लोगों के लिए एक बुरी खबर लेकर आई. वडोदरा और आणंद जिलों को जोड़ने वाला एक पुराना पुल (Vadodara-Anand Bridge) अचानक ढह गया, जिससे एक बड़ा हादसा हो गया. यह पुल महीसागर नदी पर बना हुआ था और इसका नाम गंभीरा पुल है.

यह हादसा सुबह करीब 7:30 बजे हुआ, जब पुल का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में जा गिरा. उस समय पुल पर से गाड़ियां गुजर रही थीं, जिनमें से कम से कम चार गाड़ियां सीधे नदी में समा गईं. जानकारी के मुताबिक, इनमें दो ट्रक, एक बोलेरो गाड़ी और एक बाइक शामिल हैं.

बचाव कार्य और हताहतों की जानकारी

हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय प्रशासन और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंच गए. पुलिस और गोताखोरों की टीमों ने फौरन बचाव अभियान शुरू कर दिया. अब तक मिली जानकारी के अनुसार, इस दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई है. हालांकि, राहत की बात यह है कि चार लोगों को नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है. बचाव का काम अभी भी जारी है, क्योंकि आशंका है कि कुछ और लोग भी प्रभावित हो सकते हैं.

#WATCH | Vadodara, Gujarat | The Gambhira bridge on the Mahisagar river, connecting Vadodara and Anand, collapses in Padra; local administration present at the spot. pic.twitter.com/7JlI2PQJJk

— ANI (@ANI) July 9, 2025