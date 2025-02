Fact Check: सोशल मीडिया पर दावा, 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को अब नहीं देंगे होंगे टैक्स? जानें वायरल खबर का सच

Fact Check: सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वरिष्ठ नागरिकों को लेकर एक खबर वायरल हुई हैं. जिसमें दावा किया गया है कि 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को अब आयकर नहीं देना होगा. जिस खबर की सत्यता जांचने और परखने के बाद PIB की तरह से कहा गया कि धारा 194P के अनुसार 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, जिनकी केवल पेंशन और ब्याज आय होती है, उन्हें ITR दाखिल करने से छूट है.

वहीं PIB की तरफ से यह जरूर कहा गया कि अगर टैक्स लागू होता है तो इनकम और एलिजिबल डिडक्शन को कैलकुलेट करने के बाद बैंक द्वारा काटा जाता है. ऐसे में इस तरह कि कोई खबर किसी के पास आती हैं तो सबसे पहले उस खबर की सत्यात जांच और परख ले. तभी उस खबर पर भरोसा करें. क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली ज्यादातर ख़बरें फेक होती हैं. यह भी पढ़े: Fact Check: क्या 1 मार्च 2025 से बंद हो जाएगा फास्टटैग? नए ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम के तहत वसूला जाएगा टोल टैक्स? जानें वायरल खबर का सच

A message circulating on social media claims that senior citizens above 75 years of age will no longer have to pay taxes.#PIBFactCheck

✔️This message is #fake

✔️Senior citizens above 75 years, with only pension and interest income, are exempt from filing ITR (as per Section… pic.twitter.com/ANLQG4LmxV

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) February 23, 2025