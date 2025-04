Slab Falls On Car: मुंबई के घाटकोपर में बड़ा हादसा टला, फ्लाईओवर का स्लैब चलती कार पर गिरा (Watch Video)

Slab Falls On Car: मुंबई के घाटकोपर में एक बड़ा हादसा होते-होते उस समय टल गया. जब एक चलती कार पर फ्लाईओवर का स्लैबा गिरा. जिससे कार का विंडस्क्रीन क्षतिग्रस्त हो गया. गनीमत रही कि हादसे में कार के ड्राईवर की जान जा सकती थी. घटना का एक यूजर ने वीडियो एक्स परशेयर किया हैं. वीडियो में देखा जा सकता है एक पुलिसकर्मी घटनास्थल पर मौजूद है, जबकि एक व्यक्ति, जो संभवत कार का चालक है, वह भी वहां खड़ा है.

सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने वाले यूजर का नाम Zoru Bhathena हैं. यूजर ने घटना के बारे में ताज कसते हुए लिखा. सिर्फ गड्ढों से बचने के लिए नीचे नहीं, ऊपर भी देखें. यह मुंबई है, यहाँ कुछ भी कहीं से भी गिर सकता है. यह वीडियो लगभग 2 दिन पहले का है.शुक्र है कि कोई घायल नहीं हुआ. लेकिन मुंबई की किस्मत कब तक साथ देगी?"​ यह भी पढ़े: Mumbai Car Accident: मुंबई में बीती रात बड़ा हादसा, कार एक्सीडेंट में 2 की मौत, 5 जख्मी

Don't spend all your time looking down for potholes

Keep an eye out above too

This is Mumbai

Anything & everything can fall from anywhere

This video is from about 2 days ago.

Thankfully no one was injured.

But it's only a matter of time before Mumbai's luck runs out pic.twitter.com/LFHp93VxVa

— Zoru Bhathena (@zoru75) April 6, 2025