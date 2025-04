Pahalgam Terror Attack: Fan Code ऐप ने लिया बड़ा फैसला, अब भारत में नहीं होगा पीएसएल की लाइव स्ट्रीमिंग

Pahalgam Terror Attack: जम्मू-कश्मीर (Jammu And Kashmir) के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद फैनकोड ऐप ने बड़ा फैसला किया हैं. पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा 26 पर्यटकों की गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना का असर खेल जगत पर देखने को मिला है. भारत सरकार ने इस हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कई तरह के सख्त कदम उठाए हैं. इस बीच अब भारत में पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के प्रसारण पर भी रोक लगाई गई है. फैनकोड ऐप ने आज यानी 24 अप्रैल से ही PSL की भारत में लाइव स्ट्रीमिंग बंद करने का फैसला किया है. हालाँकि फैनकोड ने इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन नेटिज़न्स ने प्लेटफ़ॉर्म से पीएसएल गेम्स के कवरेज को रोकने का आह्वान किया है. Lahore Qalandars vs Peshawar Zalmi, PSL 2025 14th Match Toss Update And Live Scorecard: पेशावर जाल्मी के कप्तान बाबर आजम ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

लाइव स्ट्रीमिंग बंद होने का क्या होगा असर?

🚨 NO PSL BROADCAST IN INDIA 🚨

Fancode will stop streaming PSL 2025 from today after the incident in Pahalgam. ❌ pic.twitter.com/Sjr66vaXmW

