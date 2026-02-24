England vs Pakistan T20 World Cup Stats: टी20 वर्ल्ड कप में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान का प्रदर्शन, यहां देखें आंकड़े

इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, ICC Men's T20 World Cup 2026 45th Match: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 45वां मुकाबला आज यानी 24 फरवरी को इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पल्लेकेले (Pallekele) के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Pallekele International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. सुपर-8 के ग्रुप-2 का यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है. इंग्लैंड की टीम गहरी बल्लेबाजी और मजबूत ऑलराउंड विकल्पों के साथ मैदान में उतरेगी. टीम का खेल आक्रामक और आधुनिक सोच पर आधारित है. वहीं पाकिस्तान की टीम अपने अनिश्चित लेकिन खतरनाक अंदाज के लिए जानी जाती है. इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रुक (Harry Brook) के हाथों में है, जबकि पाकिस्तान की कप्तानी सलमान आगा (Salman Agha) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: England vs Pakistan, T20 World Cup 2026 45th Match Weather Update: इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान मुकाबले में बारिश डालेगी खलल या फैंस उठाएंगे पूरे मैच का लुफ्त? यहां जानें पल्लेकेले के मौसम का हाल

इंग्लैंड ने अपने अभियान में संतुलित और आक्रामक क्रिकेट खेला है. टीम की बल्लेबाजी गहरी है और गेंदबाजी में भी विविधता है. दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम अपनी अनिश्चित लेकिन खतरनाक शैली के लिए जानी जाती है. बड़े मुकाबलों में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलती रही है.

इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (ENG vs PAK T20I Head To Head Record)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच अब तक 31 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहा है.

इंग्लैंड की जीत: 21

पाकिस्तान की जीत: 9

टाई/नो रिजल्ट: 1

आंकड़ों के अनुसार टी20 फॉर्मेट में इंग्लैंड का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ बेहतर रहा है.

टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान हेड टू हेड रिकॉर्ड (ENG vs PAK T20 World Cup Head To Head Record)

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच अब तक तीन मुकाबले खेले गए हैं और तीनों में इंग्लैंड ने जीत दर्ज की है. 2022 के टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भी इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराया था.

इंग्लैंड की जीत: 3

पाकिस्तान की जीत: 0

टाई/नो रिजल्ट: 0

मैच-वाइज रिजल्ट (England vs Pakistan T20 Results)

पहला मुकाबला: इंग्लैंड ने जीत दर्ज की

दूसरा मुकाबला: इंग्लैंड ने जीत हासिल की

तीसरा मुकाबला: इंग्लैंड ने फाइनल में पाकिस्तान को हराया

टॉप परफॉर्मर्स (Top Performers in ENG vs PAK T20 Matches)

इंग्लैंड के लिए:

हैरी ब्रुक – मिडिल ऑर्डर में स्थिर और प्रभावी बल्लेबाजी

सैम करन – गेंद और बल्ले दोनों से योगदान

आदिल राशिद – मिडिल ओवर्स में किफायती और विकेट लेने वाले गेंदबाज

पाकिस्तान के लिए:

बाबर आजम – टीम के प्रमुख बल्लेबाज

शाहीन अफरीदी – नई गेंद से विकेट निकालने की क्षमता

अबरार अहमद – स्पिन से रन गति पर नियंत्रण

मिनी बैटल जो तय कर सकते हैं मैच का रुख

बाबर आजम बनाम जोफ्रा आर्चर

हैरी ब्रुक बनाम शाहीन अफरीदी

सैम करन बनाम शादाब खान

इन खिलाड़ियों के बीच की टक्कर मैच का रुख तय कर सकती है.

दिलचस्प आंकड़े (Interesting Stats)

इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए 31 में से 21 टी20 मुकाबले जीते हैं. टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अभी तक इंग्लैंड को नहीं हरा पाया है. बड़े टूर्नामेंट में इंग्लैंड का दबदबा रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने कई बार उलटफेर कर चौंकाया भी है.

कौन है ज्यादा मजबूत?

आंकड़ों के अनुसार इंग्लैंड का पलड़ा भारी नजर आता है, लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा फॉर्म और गेंदबाजी आक्रमण को देखते हुए मुकाबला रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है. सुपर-8 का यह मुकाबला सेमीफाइनल की राह आसान या मुश्किल कर सकता है.

