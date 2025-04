Lahore Qalandars vs Peshawar Zalmi, PSL 2025 14th Match Toss Update And Live Scorecard: पेशावर जाल्मी के कप्तान बाबर आजम ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Lahore Qalandars vs Peshawar Zalmi, Pakistan Super League 2025 14th Match Toss Update And Live Scorecard Update: पाकिस्तान सुपर लीग 2025 (PSL 2025) का 14वां मुकाबला आज यानी 24 अप्रैल को लाहौर कलंदर्स बनाम पेशावर जाल्मी के बीच खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफ़ी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला जा रहा है. इस सीजन में लाहौर कलंदर्स की अगुवाई शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) कर रहे हैं. जबकि, पेशावर जाल्मी की कमान बाबर आज़म (Babar Azam) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में पेशावर जाल्मी के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के इस मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम राजस्थान रॉयल्स के मैच का स्कोरकार्ड Live

पेशावर जाल्मी ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

लाहौर कलंदर्स: फखर ज़मान, अब्दुल्ला शफीक, डेरिल मिशेल, सैम बिलिंग्स (विकेटकीपर), आसिफ अली, सिकंदर रजा, रिशद हुसैन, हारिस रऊफ, आसिफ अफरीदी, मोहम्मद अज़ाब, शाहीन शाह अफरीदी (कप्तान).

