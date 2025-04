पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक बड़े कूटनीतिक कदम में भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सभी वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वैध भारतीय वीजा 27 अप्रैल 2025 से रद्द कर दिए जाएंगे. हालांकि, मेडिकल वीजा केवल 29 अप्रैल 2025 तक वैध रहेंगे. वर्तमान में भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को अपने संशोधित वीजा की अवधि समाप्त होने से पहले देश से बाहर निकल जाना चाहिए. विदेश मंत्रालय (MEA) ने भी भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा करने से बचने की सख्त सलाह दी है. जो लोग पहले से ही पाकिस्तान में हैं, उनसे जल्द से जल्द भारत लौटने का आग्रह किया जाता है. यह निर्णय घातक हमले के जवाब में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति द्वारा उठाए गए कई कदमों के बाद लिया गया है. यह भी पढ़ें: Pahalgam Terror Attack: पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में होशियारपुर, कपूरथला में बाजार बंद रहे

भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सभी वीज़ा सेवाएँ निलंबित कर दी हैं

In continuation of the decisions made by the Cabinet Committee on Security in the wake of the Pahalgam terror attack, the Government of India has decided to suspend visa services to Pakistani nationals with immediate effect. All existing valid visas issued by India to Pakistani… pic.twitter.com/P2Du6Dvc9Q

— ANI (@ANI) April 24, 2025