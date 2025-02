Mahakumbh Magh Purnima: माघी पूर्णिमा पर गंगा में स्नान के लिए श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब, सीएम योगी ने महाकुंभ मेले की अपने कार्यालय से खुद CCTV के जरिए की निगरानी; VIDEO

Mahakumbh Magh Purnima: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले का आज 31वां दिन है. आज माघी पूर्णिमा है. माघी पूर्णिमा के मौके पर गंगा में स्नान के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है. महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ को देखते हुए, प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुबह-सुबह खुद लखनऊ स्थित अपने कार्यालय से सीसीटीवी के जरिए निगरानी की.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने अपने ऑफिस से प्रयागराज में चल रहे महाकुम मेले की CCTV से निगरानी कर रहे हैं. वीडियो भी सामने आया आहें.वीडियो में देखा अजा सकता है कि सीएम योगी सुरक्षा की निगरनी कर रहे हैं. इस दौरान उनके कार्यालय में अधिकारी भी मौजूद हैं. यह भी पढ़े: Mahakumbh 2025: महाकुंभ में स्नानार्थियों की संख्या 45 करोड़ के पार, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि पर बन सकता है नया रिकॉर्ड

#WATCH | Lucknow: UP CM Yogi Adityanath monitors #MaghPurnima 'snan' at Triveni Sangam, Prayagraj, from his office.

(Video source - Information department) pic.twitter.com/gTiOxSruDx

