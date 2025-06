Mankameshwar Temple Dress Code: सावन से पहले यूपी के श्री मनकामेश्वर मंदिर में ड्रेस कोड लागू, पुरुषों के लिए धोती, महिलाओं के लिए साड़ी अनिवार्य; VIDEO

Mankameshwar Temple Dress Code: सनातन धर्म में सावन का महीना विशेष महत्व रखता है. यह माह भगवान शिव को समर्पित होता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस वर्ष सावन का शुभारंभ 11 जुलाई से हो रहा है और इसका समापन 9 अगस्त को होगा. सावन से पहले, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध श्री मनकामेश्वर मंदिर में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है. अब पुरुषों को मंदिर में प्रवेश के लिए धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य होगा.

मंदिर के पुजारी श्रीधरानंद जी महाराज ने कहा, हाल के समय में देखा गया है कि कई भक्तों के पूजा-पाठ के तौर-तरीकों में बदलाव आ रहा है. इसीलिए सावन के दौरान रुद्राभिषेक करने वाले पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य किया गया है. यह ड्रेस कोड सावन में सख्ती से लागू किया जाएगा और आगे भी जारी रहेगा, पहले से ही मंदिर परिसर में अनुचित वस्त्र पहनने पर रोक है. यह भी पढ़े: VIDEO: सावन में शिवलिंग पर लिपटा सांप! श्रद्धालुओं ने उतारी आरती, झांसी के केदारेश्वर मंदिर का वीडियो वायरल

#WATCH | Uttar Pradesh | Strict dress code to be implemented in Shri Mankameshwar Temple ahead of 'Sawan'

Temple priest Shridharanand Ji Maharaj says, "... It has been seen in recent times that the praying ritual of many devotees is constantly changing... A restriction has been… pic.twitter.com/Wk2sTbosq5

— ANI (@ANI) June 17, 2025