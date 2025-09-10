नागपुर-मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे पर खतरनाक साजिश! सड़क पर बिखेरीं कीलें, कई गाड़ियों के टायर पंक्चर; Video

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो ने महाराष्ट्र के नागपुर-मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे (Samruddhi Expressway) पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक्सप्रेसवे पर बड़े-बड़े कील बिखरे हुए हैं. बताया जा रहा है कि अज्ञात शरारती तत्वों ने जानबूझकर ये कील सड़क पर डाले, जिससे कई वाहनों के टायर पंक्चर हो गए.
यह घटना छत्रपति संभाजीनगर जिले के सवांगी इंटरचेंज और जंभाला इंटरचेंज के बीच हुई है. समृद्धि महामार्ग महाराष्ट्र का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है, जो तेज और सुरक्षित सफर का वादा करता है. लेकिन इस घटना ने यात्रियों को झकझोर दिया. हालांकि, राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के घायल होने या किसी बड़ी दुर्घटना की खबर नहीं है.
नागपुर-मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे पर कीलें
पूरे एक्सप्रेसवे पर बिछा दीं कीलें...
महाराष्ट्र के नागपुर-मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे से चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां अज्ञात लोगों ने सड़क पर बड़ी-बड़ी कीलें ठोक दीं. इससे कई वाहनों के टायर पंचर हो गए. #Maharashtra | #video pic.twitter.com/YaLrE4w95D
— NDTV India (@ndtvindia) September 10, 2025
वायरल वीडियो में पूरे नागपुर-मुंबई में कीलें बिखरी दिखाई दे रही हैं
🚨 नागपुर-मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे से चौंकाने वाली घटना!
👉 अज्ञात लोगों ने पूरे एक्सप्रेसवे पर बड़ी-बड़ी कीलें बिछा दीं
👉 कई वाहनों के टायर पंचर हो गए, लोगों की जान पर बन आई
क्या ये बड़ी साज़िश है या सिर्फ शरारत? 🤔#Nagpur #Mumbai #Maharashtra #Expressway #Breaking pic.twitter.com/jcTH1V1LtK
— Swatantra Srivastava (@kswatantra1018) September 10, 2025
वाहन चालकों में आक्रोश और चिंता
इस घटना के बाद स्थानीय वाहन चालकों और सोशल मीडिया यूजर्स ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है. लोगों का कहना है कि ऐसी हरकतें न सिर्फ संपत्ति का नुकसान करती हैं, बल्कि यात्रियों की जान को भी खतरे में डालती हैं. कई लोगों ने एक्सप्रेसवे पर सीसीटीवी निगरानी और नियमित पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग की है.
प्रशासन ने क्या कहा?
घटना सामने आने के बाद पुलिस और एक्सप्रेसवे प्रबंधन ने जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जिम्मेदार लोगों को जल्द ही पकड़ा जाएगा और ऐसी घटनाओं की रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत किया जाएगा.