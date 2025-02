Firing in Pune: बर्थडे पार्टी में खुलेआम फायरिंग, 1 की मौत, 2 हुए घायल, पिंपरी चिंचवड के देहु रोड की घटना का सीसीटीवी आया सामने (Watch Video)

पिंपरी चिंचवड: पिंपरी चिंचवड के मावळ के देहु रोड पर एक बर्थडे पार्टी में अंधाधुंध फायरिंग हुई है. जिसमें दो लोग घायल हुए है तो वही एक की इसमें मौत हो गई है. इस घटना से शहर में सनसनी मच गई है. बर्थडे की पार्टी पर एक शख्स ने खुलेआम फायरिंग कर दी. देहु रोड के गांधीनगर में ये घटना सामने आई है. जब सभी लोग बर्थडे की पार्टी का आनंद ले रहे थे, उसी दौरान ये गोलीबारी की गई. बताया जा रहा है की पुरानी दुश्मनी को लेकर ये गोलीबारी की गई है.

जब बर्थडे का प्रोग्राम चल रहा था, उस दौरान ये फायरिंग की गई.इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया 'एक्स' पर @ThePuneMirror नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

पिंपरी चिंचवड के देहु रोड पर फायरिंग की घटना

A shooting incident in Dehuroad, Pimpri-Chinchwad, resulted in one death and two injuries. The incident occurred around 11 PM on Thursday night. A CCTV footage of the incident has surfaced, clearly showing two individuals on a motorcycle firing indiscriminately. Vikram Guruswamy… pic.twitter.com/AYNY7p7ryn

— Pune Mirror (@ThePuneMirror) February 14, 2025