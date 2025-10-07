Mumbai Metro Aqua Line Time: लोगों के लिए खुशखबरी! मुंबई मेट्रो लाइन 3 होगी शुरू, 9 अक्टूबर से Aarey JVLR से कफ परेड तक यात्री कर सकते है सफर
Credit-(Wikimedia Commons)

Mumbai Metro Aqua Line Time:  मुंबई के नागरिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. शहर की बहुप्रतीक्षित मेट्रो लाइन 3 (Aqua Line) अब पूरी तरह चालू होने जा रही है. कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी (CMRS) ने इसके फेज़ 2B को हरी झंडी दे दी है. इस चरण के तहत आचार्य अत्रे चौक से कफ परेड (Cuffe Parade) के बीच मेट्रो सेवा 9 अक्टूबर से शुरू होगी.इससे मुंबई के उत्तर से दक्षिण दिशा में सफर और भी आसान हो जाएगा.मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (MMRC) ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए मेट्रो के संचालन समय को पहले से बढ़ा दिया गया है.

अब पहली ट्रेन सुबह 5:55 बजे दोनों टर्मिनल स्टेशन, आरे जेवीएलआर (JVLR) और कफ परेड (Cuffe Parade)से रवाना होगी, जबकि आखिरी ट्रेन रात 10:30 बजे चलेगी.यह बदलाव यात्रियों की बढ़ती संख्या और सुबह की भीड़ को ध्यान में रखते हुए किया गया है.ये भी पढ़े:Mumbai Metro Update: मुंबई मेट्रो लाइन 3 एक्वा लाइन वर्ली से जुड़ा, अब यात्रा होगी सुगम, तेज़ और अधिक सुविधाजनक- देखें तस्वीरें

यात्रियों के लिए 9 से शुरू होगी सेवा 

33.5 किलोमीटर लंबी भूमिगत मेट्रो लाइन

Aqua Line (मेट्रो लाइन 3) मुंबई की पहली पूरी तरह भूमिगत मेट्रो लाइन है. इसकी कुल लंबाई लगभग 33.5 किलोमीटर है और यह 27 स्टेशनों को जोड़ती है. यह मार्ग आरे से कफ परेड (Cuffe Parade)तक फैला है, जिसमें शहर के सबसे व्यस्त स्टेशन जैसे मुंबई सेंट्रल, चर्चगेट, विधान भवन और सीएसएमटी मेट्रो शामिल हैं.

सिर्फ 54 मिनट में पूरा होगा सफर

इस मेट्रो लाइन के शुरू होने के बाद मुंबईवासियों को ट्रैफिक जाम और लंबी यात्रा से राहत मिलेगी. आरे (Aarey)से (Cuffe Parade) तक की यात्रा अब महज़ 54 मिनट में पूरी की जा सकेगी। इससे पहले यह सफर सड़कों से तय करने में डेढ़ से दो घंटे तक लगते थे.

8 अक्टूबर को होगा उद्घाटन

मेट्रो लाइन 3 के अंतिम चरण का उद्घाटन 8 अक्टूबर को किया जाएगा. यह वही दिन है जब नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन होना तय है. दोनों परियोजनाओं के शुभारंभ से मुंबई की परिवहन व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

 