J&K Budget Session: जम्मू-कश्मीर में 7 साल बाद आज से शुरू होगा बजट सत्र, हंगामेदार होने के आसार; BJP बोली- लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाएगी (Watch Video)

J&K Budget Session: जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद सात साल बाद आज (3 मार्च) को बजट सत्र शुरू होने जा रहा है. अब्दुल्ला सरकार इस बजट को पेश करेगी, और पहले दिन के दौरान सदन में हंगामे की संभावना जताई जा रही है. विपक्षी पार्टी बीजेपी के विधायक शक्ति परिहार ने कहा कि उनकी पार्टी इस बजट सत्र में लोगों के हित से जुड़े मुद्दों को उठाएगी और विपक्ष का सकारात्मक भूमिका निभाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी इस सत्र में सरकार से जवाब मांगने और जनता के मुद्दों को उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है.

पिछले साल अक्टूबर में सत्ता संभालने के बाद सरकार का यह पहला बजट होगा, जिसे मुख्यमंत्री 7 मार्च को पेश करेंगे. जिस बजट को लेकर प्रदेश की जाता को बड़ी उम्मीदे हैं. वहीं बजट सत्र शुरू होने से एक दिन पहले 2 मार्च को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सदन के सुचारू संचालन पर चर्चा करने के लिए गठबंधन दलों की एक संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की.इस बैठक में कांग्रेस विधायक दल के नेता जी.ए. मीर और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) विधायक एम.वाई. तारिगामी ने भाग लिया. यह भी पढ़े: Maharashtra: महाराष्ट्र का कल से शुरू होगा बजट सत्र, आरोपों में घिरे मंत्री धनंजय मुंडे और कोकाटे को लेकर सरकार को घेरने की विपक्ष की होगी कोशिश

#WATCH | J&K Assembly budget session | Jammu: BJP MLA Shakti Parihar says, " Today is the first day of the session. Today, LG will address the session...from tomorrow, proper debates will start...BJP will talk about the interest of the people and will play the role of a… pic.twitter.com/VIRsoIZGoP

— ANI (@ANI) March 3, 2025