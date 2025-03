Cyclone Alert: पूर्वी भारत में तबाही मचा सकता है सबट्रॉपिकल साइक्लोन, 22 से 26 मार्च के बीच तेज आंधी और भारी बारिश की आशंका; मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Cyclone Alert: एक बड़े सबट्रॉपिकल साइक्लोन के कारण 22 से 26 मार्च के बीच पूर्वी भारत में भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है. मौसम विभाग के मुताबिक, यह तूफान छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज आंधी और बारिश ला सकता है. इसके अलावा, केरल, दक्षिण कर्नाटक और तमिलनाडु में भी इसका असर देखने को मिलेगा. तूफान के चलते कई इलाकों में बिजली गिरने, पेड़ उखड़ने और फसलों को नुकसान पहुंचने की संभावना है.

मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को सतर्क रहने और जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी है. प्रशासन भी अलर्ट पर है और प्रभावित इलाकों में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं.

ये भी पढें: Weather Forecast: होली पर दिल्ली में बारिश, वीकेंड पर जारी रह सकती हैं बौछारें; पढ़ें मौसम का पूर्वानुमान

A massive subtropical cyclone likely to affect East India during 22-26 March. This will trigger intense thunderstorms over Chattisgarh, Jharkhand, Odisha, Andhra Pradesh, West Bengal, and northeast States. Parts of Kerala, south Karnataka and tamilnadu will also see it's impact.. pic.twitter.com/F2EdSK0hBm

— 🔴All India Weather (AIW) (@pkusrain) March 16, 2025