MHADA Konkan Lottery 2025: म्हाडा कोंकण बोर्ड के 5285 फ्लैटों के लिए लॉटरी, जानें आवेदन से जुड़ी जरूरी डॉक्यूमेंट्स सहित अन्य डिटेल्स

MHADA Konkan Lottery 2025: महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) के कोंकण बोर्ड ने मुंबई से आस के जिलों मे घर खरीदने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है. कोंकण बोर्ड ने ठाणे, वसई, पालघर, कुलगांव-बदलापुर, और सिंधुदुर्ग (ओरोस) जैसे क्षेत्रों में कुल 5,285 फ्लैट्स और 77 प्लॉट्स के लिए लॉटरी की घोषणा की है.
आवेदन प्रक्रिया 14 जुलाई 2025 से शुरू
इन घरों और फ़्लैट के लिए आवेदन प्रक्रिया 14 जुलाई 2025 से शुरू हो चुकी है और अब इसे बढ़ाकर 12 सितंबर 2025 तक कर दिया गया है. इच्छुक आवेदक म्हाडा की आधिकारिक वेबसाइट https://housing.mhada.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
आवेदन कैसे करें:
- म्हाडा की आधिकारिक वेबसाइट https://housing.mhada.gov.in पर जाएँ।
- लॉटरी सेक्शन में जाकर रजिस्ट्रेशन और आवेदन प्रक्रिया पूरी करें.
- सभी जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन शुल्क जमा करें.
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
- डोमिसाइल सर्टिफिकेट: महाराष्ट्र निवासी होने का प्रमाण.
- निवास प्रमाण: बिजली बिल, आधार कार्ड, वोटर ID आदि.
- आय प्रमाण पत्र: आय का प्रमाण.
- आधार कार्ड और पैन कार्ड: पहचान और वित्तीय विवरण के लिए.
- बैंक खाता विवरण: भुगतान और अन्य प्रक्रियाओं के लिए.
- पासपोर्ट साइज फोटो: आवेदन के साथ संलग्न करने के लिए.
- जाति प्रमाण पत्र: यदि विशेष कोटा (जैसे SC/ST/OBC) के तहत आवेदन हो.
पात्रता मानदंड:
- आवेदक को महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए.
- आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए.
लॉटरी के लिए उपलब्ध क्षेत्र:
ये आवासीय इकाइयाँ और प्लॉट्स निम्नलिखित क्षेत्रों में उपलब्ध हैं, जो मुंबई से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हैं और ट्रेन या सड़क मार्ग से आसानी से पहुँचा जा सकता है:
- ठाणे
- वसई
- पालघर
- कुलगांव-बदलापुर
- सिंधुदुर्ग (ओरोस)
- कल्याण
- टिटवाला
लॉटरी ड्रॉ की तारीख:
आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी. लॉटरी ड्रॉ 9 अक्टूबर 2025 को सुबह 10 बजे ठाणे में आयोजित किया जाएगा। विजेताओं को SMS, फोन कॉल, और अन्य माध्यमों से सूचित किया जाएगा.