STORM ALERT: अगले 10 दिनों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी, ओडिशा, बंगाल, झारखंड समेत कई राज्यों में सतर्कता जरूरी; पढ़ें मौसम विभाग का पूर्वानुमान

STORM ALERT: देश के कई राज्यों में अगले 10 दिनों तक तेज बारिश और आंधी-तूफान का खतरा मंडरा रहा है. यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम-रेंज वेदर फोरकास्ट (ECMWF) के अनुसार, 22 से 28 मार्च के बीच ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय और असम में भारी बारिश और गरज-चमक के साथ तूफान आने की संभावना है. मौसम विभाग ने इन राज्यों में सतर्कता बरतने की सलाह दी है.

इसके अलावा, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों, तमिलनाडु और कर्नाटक के दक्षिणी अंदरूनी इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर आंधी-तूफान हो सकता है.

Chhattisgarh, Bihar, East MP, Tamilnadu and South interrior Karnataka may also receive isolated thunderstorms.

— 🔴All India Weather (AIW) (@pkusrain) March 18, 2025