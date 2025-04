पाकिस्तान ने बंद किया एयरस्पेस, Air India फ्लाइट्स के बदले रूट, यात्रियों को झेलनी पड़ सकती है परेशानी

नई दिल्ली: एयर इंडिया (Air India) ने एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी करते हुए बताया है कि पाकिस्तान (Pakistan) द्वारा अपने हवाई क्षेत्र (एयरस्पेस) में भारतीय एयरलाइनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण, उत्तर अमेरिका, यूके, यूरोप और मिडिल ईस्ट के लिए या वहां से आने वाली कुछ उड़ानों को अब वैकल्पिक और लंबा रास्ता अपनाना पड़ेगा.

एयर इंडिया ने इस असुविधा के लिए यात्रियों से खेद व्यक्त करते हुए कहा है कि यह एयरस्पेस बंदी एक अप्रत्याशित स्थिति है और एयरलाइन के नियंत्रण से बाहर है. कंपनी ने यह भी दोहराया कि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी उड़ान इस बदलाव से प्रभावित हुई है या नहीं, तो आप एयर इंडिया के संपर्क केंद्र पर 011 69329333 या 011 69329999 पर कॉल कर सकते हैं, या उनकी आधिकारिक वेबसाइट http://airindia.com पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

IMPORTANT UPDATE:

Due to the announced restriction of Pakistan airspace for all Indian airlines, it is expected that some Air India flights to or from North America, UK, Europe, and Middle East will take an alternative extended route. Air India regrets the inconvenience caused…

— Air India (@airindia) April 24, 2025