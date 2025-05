Air India, IndiGo Cancel Flights: इंडिगो और एयर इंडिया ने रद्द की कई फ्लाइट्स, जारी की ट्रैवल एडवाइजरी; सुरक्षा कारणों का दिया हवाला

Air India, IndiGo Cancel Flights: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव का असर अब हवाई सेवाओं पर भी साफ दिखने लगा है. ताजा हालात को देखते हुए एयर इंडिया और इंडिगो ने मंगलवार, 13 मई के लिए जम्मू, श्रीनगर, अमृतसर, चंडीगढ़ समेत कई सीमावर्ती शहरों की उड़ानों को रद्द कर दिया है. एयर इंडिया ने जानकारी दी है कि उसने जम्मू, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट के लिए दो तरफा उड़ानें रद्द की हैं.

वहीं, इंडिगो ने भी जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़, लेह, श्रीनगर और राजकोट के लिए अपनी फ्लाइट्स स्थगित कर दी हैं.

#TravelAdvisory

In view of the latest developments and keeping your safety in mind, flights to and from Jammu, Leh, Jodhpur, Amritsar, Bhuj, Jamnagar, Chandigarh and Rajkot are cancelled for Tuesday, 13th May.

We are monitoring the situation and will keep you updated.

For more…

— Air India (@airindia) May 12, 2025