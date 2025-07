Akshay Kumar, Twinkle Khanna At Lord's: भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के पांचवें दिन का मुकाबला बेहद रोमांचक मोड़ पर है. दोनों ही टीमें एक-दूसरे को मात देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं और मुकाबला पूरी तरह से संतुलित नज़र आ रहा है. इसी बीच बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार अपनी पत्नी और पूर्व अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना के साथ स्टेडियम में नज़र आए. दोनों को कमेंटेटर और पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री के साथ बैठा देखा गया. अक्षय कुमार लंबे समय से भारतीय क्रिकेट टीम के समर्थक रहे हैं और उन्हें मैदान पर देखकर फैंस बेहद खुश हुए. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं और क्रिकेट प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं.

