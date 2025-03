VIDEO: छात्र ने रंग लगाने से किया मना तो दुसरे युवकों ने बेरहमी से की हत्या, लाइब्रेरी में लात घूसों और बेल्ट से जमकर पीटा, राजस्थान के दौसा जिले का वीडियो आया सामने

दौसा, राजस्थान: राजस्थान के दौसा से एक दिल दहलानेवाली घटना सामने आई है. जहांपर लाइब्रेरी के भीतर रंग लगाने से मना करने पर एक छात्र की कुछ युवकों ने जमकर पिटाई की और उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. छात्र को पहले युवकों ने बेल्ट और लात घूसों से जमकर पीटा. ये घटना दौसा के रामगढ़ पचवारा के रालावास गांव में हुई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @HateDetectors नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

जानकारी के मुताबिक़ रालावास के सरकारी स्कूल के परिसर में एक लाइब्रेरी है. जहांपर स्टूडेंट पढ़ाई करते है. यहां पर छात्र हंसराज मीना भी पढ़ाई कर रहा था. इस दौरान उसको रंग लगाने की कोशिश की गई.जिसके कारण इनमें विवाद हो गया और इसके बाद छात्र मिलकर उसको पीटने लगते है. हालांकि बताया जा रहा है कि रंग लगाने के लिए मना करने पर ये विवाद हुआ और इसके बाद दुसरे युवकों ने एक छात्र की बेरहमी से पिटाई कर, उसकी हत्या कर दी.ये भी पढ़े:Dausa Borewell Rescue Operation: ‘बच्चा किसी हार्ड ऑबजेक्ट से टकराया’, बोरवेल में गिरे आर्यन की मौत पर बोले सीएमओ दीपक शर्मा

लाइब्रेरी में छात्र की हत्या

In #Rajasthan’s #Dausa, a 25-year-old student was attacked and strangled to death after refusing to apply color during #HoliCelebration's.

The brutal murder of 25-year-old student #HansrajMeena, who was preparing for competitive exams in a public library in #Ralwas village, was… pic.twitter.com/AeBYCtCIdr

