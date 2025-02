Mumbai Fire Video: मुंबई में एक हफ्ते में दूसरी घटना, अब मरीन लाइंस इलाके में एक बिल्डिंग में लगी आग, दमकल की टीम मौके पर

Fire In Mumbai: देश की आर्थिक राजधानी में स्थित मरीन लाइंस इलाके में एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर भीषण आग लग गई. आग की जानकारी मिलते ही दमकल की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं. हालांकि, आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है. यह आग दक्षिण मुंबई के मरीन लाइंस में गोल मस्जिद के पास लगी है.

फिलहाल, घटनास्थल पर दमकल और स्थानीय पुलिस मौजूद है और आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है. लेकिन एजी बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पर लगे होने की वजह से आग पर काबू पाने में दिक्कत आ रही है. आग लगने के बाद का वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि दमकल की टीम काबू पाने में जूट हुई हैं. यह भी पढ़े: Fire In Mumbai: मुंबई के गोरेगांव में हाईराइज बिल्डिंग में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू- VIDEO

#WATCH | Maharashtra: Fire breaks out on the top floor of a building Near Gol Masjid, Marine lines, South Mumbai. Several fire tenders have rushed to the spot. No injuries have been reported. pic.twitter.com/0pOHeiBLNL

— ANI (@ANI) February 22, 2025