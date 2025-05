England vs West Indies, ODI Head To Head Record: वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के के आकंड़ें

इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, 2nd ODI Match 2025: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का दूसरा मुकाबला कल यानी 01 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कार्डिफ़ (Cardiff) के सोफिया गार्डन (Sophia Gardens) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. पहले वनडे मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने वेस्टइंडीज को 238 रनों से हरा दिया था. इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. अब दूसरे वनडे में इंग्लैंड की टीम सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी. जबकि, वेस्टइंडीज की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. चैंपियन ट्रॉफी के बाद इंग्लैंड की टीम अपना पहला वनडे मुकाबला खेला. तीन मैच की वनडे सीरीज से हैरी ब्रूक के दौर की शुरुआत होगी. हैरी ब्रूक को व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रूक (Harry Brook) के कंधों पर हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की अगुवाई शाइ होप (Shai Hope) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: What Happens If PBKS Vs MI Qualifier 2 Washed Out: बारिश के चलते मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स का मैच धुल गया तो कौन होगा विजेता, फाइनल में कौनसी टीम पहुंचेगी?

पहले वनडे का हाल

पहले वनडे मुकाबले में वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में आठ विकेट खोकर 400 रन बनाए. वेस्टइंडीज की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 401 रन बनाने थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की पूरी टीम 26.2 ओवर में महज 162 रन बनाकर सिमट गई.

इस वनडे सीरीज के बाद वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी. इस टी20 सीरीज टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 06 जून को खेला जाएगा, वहीं, 08 जून को दूसरा टी20 मुकाबला खेला जाएगा. जबकि 10 जून को सीरीज का तीसरा और आखिरी टी20 मुकाबला होगा.

जोस बटलर के कप्तानी से इस्तीफा देने के बाद हैरी ब्रूक को नया कप्तान नियुक्त किया गया है. चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड के खराब प्रदर्शन के बाद बटलर ने कप्तानी छोड़ दी थी. हैरी ब्रूक के कप्तान बनते ही इंग्लैंड के व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक नये अध्याय की शुरुआत होगी. प्लेइंग इलेवन में जेमी स्मिथ को बेन डकेट के साथ ओपनिंग जोड़ी के रूप में रखा गया है. जेमी स्मिथ ने फिल सॉल्ट को रिप्लेस किया है.

आगामी सीरीज के लिए वेस्टइंडीज ने एक बार फिर शाई होप को कप्तान बनाया है, जबकि ब्रैंडन किंग, एविन लुईस और कीसी कार्टी जैसे टॉप आर्डर के बल्लेबाजों के अलावा पिछले साल आईसीसी अंडर19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ी ज्वेल एंड्रयू भी टीम में शामिल हैं. इस बीच, घातक बल्लेबाज शिमरॉन हेटमायर इस दौरे से नदारद हैं, क्योंकि वह इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (ENG vs WI Head To Head Record)

इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच अबतक 109 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लैंड की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. इंग्लैंड की टीम ने 55 मुकाबले अपने नाम किए हैं. वहीं, वेस्टइंडीज की टीम को महज 48 मैचों में जीत मिली हैं. वहीं, छह मैचों का कोई रिजल्ट नहीं निकला हैं.

Stats Matches ENG won WI won Draw Tied NR Overall 109 55 48 0 0 6 At Edgbaston 5 2 3 0 0 0 In the last 5 matches 5 2 3 0 0 0

पिछले पांच मैच के हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स

वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पिछले पांच मैचों में से तीन में जीत हासिल की है, जबकि घरेलू टीम दो मौकों पर विजयी रही है.

इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज के पिछले 5 वनडे मैचों के रिजल्ट:

इंग्लैंड 5 विकेट से जीता

वेस्टइंडीज 8 विकेट से जीता

वेस्टइंडीज ने 4 विकेट से जीत दर्ज की

इंग्लैंड 6 विकेट से जीता

इंग्लैंड 238 रनों से जीता.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

इंग्लैंड: बेन डकेट, विल जैक्स, टॉम बैंटन/जोए रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, जमीं ओवरटन, ब्राइडों कार्से, आदिल राशिद, साकिब महमूद, मैथ्यू पॉट्स.

वेस्टइंडीज: ब्रैंडन किंग, एविन लुईस, कीसी कार्टी, शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), आमिर जंगू, जस्टिन ग्रीव्स, रोस्टन चेस, मैथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोटी, अल्जारी जोसेफ, जेडन सील्स.

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.