Kolkata FF Fatafat 4:30 PM Result: किस्मत खुली या हाथ लगी निराशा? कोलकाता फटाफट शाम 4.30 बजे का रिजल्ट जारी, देखें आज की बाजी का हाल

Kolkata FF Fatafat 4:30 PM Result: कोलकाता में बेहद लोकप्रिय लॉटरी गेम कोलकाता एफएफ फटाफट (Kolkata FF Fatafat) की 05 जुलाई 2025 को शाम 4:30 बजे की बाजी का नतीजा जारी हो गया है. हर दिन की तरह आज भी हजारों लोग अपनी किस्मत आजमाने मैदान में उतरे और अब सबकी निगाहें इस बाजी के नंबरों पर टिकी थीं. इस राउंड का इंतजार कर रहे खिलाड़ियों के लिए अब यह जानना जरूरी है कि किसका नंबर आया और किसे अगली बाजी का इंतजार करना पड़ा. Kolkata FF एक फटाफट रफ्तार वाला नंबर गेम है, जिसमें दिनभर कुल 8 बाजियां होती हैं. हर बाजी लगभग 90 मिनट के अंतराल पर जारी होती है और हर राउंड में एक नया विनिंग नंबर सामने आता है.

Kolkata FF Bazi No. 10:28 AM 11:58 AM 01:28 PM 02:58 PM 04:28 PM 05:58 PM 07:28 PM 08:28 PM