Delhi Building Collapse Update: दिल्ली के बुराड़ी हादसे में 5 की मौत, अब तक 21 लोग निकाले गए, बचाव कार्य जारी

Delhi Building Collapse Update: दिल्ली के बुराड़ी इलाके में सोमवार शाम को एक चार मंजिला इमारत गिर गई. हादसे के बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हैं. हादसे में अब तक पांच लोगों की जान जाने की पुष्ट हुई हैं. वहीं मलबे से अब तक 21 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है. यह भी पढ़े: Delhi Building Collapse Video: उत्तर दिल्ली के शास्त्री नगर में चार मंजिला बिल्डिंग गिरी, कोई हताहत नहीं, इमारत थी खाली

दरअसल, बुराड़ी इलाके में सोमवार शाम को एक चार मंजिला इमारत अचानक गिर गई थी. इस हादसे में कई लोग मलबे के नीचे दब गए थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने बचाव अभियान शुरू किया। दिल्ली पुलिस के डीसीपी राजा बांठिया ने बताया कि यह बिल्डिंग हाल ही में बनी थी और करीब एक से डेढ़ साल पहले इसका निर्माण शुरू हुआ था। इसमें कोई स्थायी निवासी नहीं था, केवल श्रमिकों का आना-जाना था। घटना की जांच की जाएगी और बिल्डर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

दिल्ली में हादसा:

Delhi | Burari Building Collapse | So far 21 people have been evacuated out of which 5 have died. Rescue operation is ongoing: Delhi Police

