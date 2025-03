Bike Thief Arrested: इंजिनियर बना बाइक चोर, पिंपरी चिंचवड पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 53 गाड़ियां की जब्त (Watch Video)

पिंपरी चिंचवड, महाराष्ट्र: पिंपरी चिंचवड की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक मैकेनिकल इंजिनियर समेत दो आरोपियों को बाइक चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. इन आरोपियों के पास से पुलिस ने चुराई हुई 53 मोटरसाइकिल जब्त की है. जिनकी कीमत 26.10 लाख रूपए आंकी गई है. इनमें पिंपरी चिंचवड समेत पुणे, कोल्हापुर और सातारा से चोरी की हुई बाइक्स भी शामिल है.

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान संतोष मारुति शिंदे, धीरज प्रदीप सावंत,और बालाजी उर्फ ​​तात्यासाहेब दादा भोसले के रूप में की गई है.इनमें से धीरज एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं.इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @pulse_pune नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Firing in Pune: बर्थडे पार्टी में खुलेआम फायरिंग, 1 की मौत, 2 हुए घायल, पिंपरी चिंचवड के देहु रोड की घटना का सीसीटीवी आया सामने (Watch Video)

बाइक चोर हुए गिरफ्तार

Pimpri: In a major crackdown on vehicle theft, Pimpri police arrested three individuals, including a mechanical engineer, for stealing motorcycles. A total of 53 stolen bikes worth ₹26.10 lakh were recovered, and 35 theft cases across Pimpri-Chinchwad, Pune, Kolhapur, and Satara… pic.twitter.com/tFbERKBp25

— Pune Pulse (@pulse_pune) March 13, 2025