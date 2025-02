Aero India 2025: बेंगलुरु के आसमान में गरजे फाइटर जेट, पहली बार दिखेंगे रूसी सुखोई-57 और अमेरिकी F-35; VIDEO

Aero India 2025: बेंगलुरु का येलहंका एयर फोर्स स्टेशन आज एयरो इंडिया 2025 के जोश और रोमांच से सराबोर है. एशिया के सबसे बड़े एयरोस्पेस शो का यह 15वां संस्करण कई ऐतिहासिक पलों का गवाह बन रहा है. एयरो इंडिया 2025 में भारतीय वायुसेना के बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान सुखोई सु-30 एमकेआई ने अपने शानदार हवाई करतबों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. इसकी गड़गड़ाहट और तेज़ उड़ान ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

इस बार यह शो इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार रूसी सुखोई-57 और अमेरिकी F-35 फाइटर जेट्स भारत में अपने दमखम का प्रदर्शन करेंगे.

Bengaluru, Karnataka: Aerial maneuvers and advanced aircraft demonstrations take place at the Aero India 2025, featuring participation from leading global and domestic aviation and defense companies pic.twitter.com/fxR6H9tQa5

Bengaluru, Karnataka: At the the 15th edition of Aero India 2025, Defence Minister Rajnath Singh says, "Along with this, under the internationally designed, developed, and manufactured category, efforts are being made to ensure that the capacity of India's domestic defense… pic.twitter.com/VEVsdfBCFZ

