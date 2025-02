Yami Gautam ने साड़ी में शेयर की स्टनिंग तस्वीरें, एक्ट्रेस की दिलकश अदाओं ने फैंस के उड़ाए होश (View Pics)

Yami Gautam (Photo Credits: Instagram)

Yami Gautam Stunning Photos: बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस यामी गौतम ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ स्टनिंग तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह साड़ी पहने हुए नजर आ रही हैं. उनकी इन तस्वीरों ने फैंस का दिल जीत लिया है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. यामी गौतम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "How are you? #DhoomDhaam". इन तस्वीरों में यामी पर्पल कलर की साड़ी में नजर आ रही हैं, जिसे उन्होंने बड़े ही ग्रेसफुल अंदाज में कैरी किया है. उनकी यह साड़ी Ekaya Banaras ब्रांड की है, और इसे Allia Al Rufai ने स्टाइल किया है. वहीं, उनकी ज्वेलरी Razwada Jewels की है और मेकअप का काम Mitali Vakil ने किया है. Dhoom Dhaam Trailer Out: यामी गौतम और प्रतीक गांधी स्टारर 'धूम धाम' का ट्रेलर रिलीज, फिल्म का 14 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर होगा प्रीमियर (Watch Video)

फैंस ने की तारीफों की बौछार

यामी गौतम की इन तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं. किसी ने उन्हें 'क्वीन' कहा तो किसी ने लिखा, "आप हर बार हमें अपनी सादगी से दीवाना बना देती हैं." कई यूजर्स ने हार्ट और फायर इमोजी के साथ उनकी तारीफ की.

देखें यामी गौतम का स्टनिंग अवतार:

View this post on Instagram A post shared by Yami Gautam Dhar (@yamigautam)

14 फरवरी को रिलीज होगी 'धूम धाम'

यामी गौतम जल्द ही अपनी आगामी फिल्म 'धूम धाम' में नजर आने वाली हैं, जो 14 फरवरी 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म को लेकर पहले ही काफी बज़ बना हुआ है और फैंस उनकी इस नई फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं.

यामी गौतम का यह साड़ी लुक और उनकी फिल्म 'धूम धाम' दोनों ही इस वक्त चर्चा में हैं. फैंस उनकी इन तस्वीरों के साथ-साथ उनकी नई फिल्म का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.