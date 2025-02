'Sarkari Baccha': फैमिली कॉमेडी 'सरकारी बच्चा' का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज, 28 फरवरी को सिनेमाघरों में एंट्री

'Sarkari Baccha': मजेदार फैमिली कॉमेडी 'सरकारी बच्चा' का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हो गया है और इसे देखकर फिल्म के प्रति दर्शकों में उत्सुकता बढ़ गई है. यह फिल्म 28 फरवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. फिल्म 'सरकारी बच्चा' एक क्विर्की फैमिली कॉमेडी है, जिसमें हंसी-मजाक और मनोरंजन का भरपूर तड़का देखने को मिलेगा. इसमें रुसलान मुमताज़, आन्या तिवारी, बृजेंद्र काला, एहसान खान, जूनियर महमूद, आशीष सिंह, दानिश सिद्दीकी, गुरप्रीत कौर चड्ढा, रिजवान सिकंदर और हेमंत चौधरी जैसे मंझे हुए कलाकार नजर आएंगे.

फिल्म का निर्माण दानिश सिद्दीकी ने किया है, जो खुद भी इस फिल्म में अहम भूमिका निभा रहे हैं. निर्देशन की कमान सूर्यकांत त्यागी और दानिश सिद्दीकी ने मिलकर संभाली है. यह फ्लाइंग बर्ड पिक्चर्स का प्रजेंटेशन है. फर्स्ट लुक पोस्टर में सभी कलाकारों की मस्तीभरी केमिस्ट्री और अनोखे किरदारों की झलक देखने को मिलती है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में दर्शकों को खूब हंसाया जाएगा.

