Manushi Chhillar ने ग्लैमरस अवतार से बढ़ाया तापमान, एक्ट्रेस की कातिल अदाओं ने फैंस को बनाया दीवाना (View Pics)

Manushi Chhillar Hot Pics: पूर्व मिस वर्ल्ड और बॉलीवुड एक्ट्रेस मानुषी छिल्लर ने एक बार फिर अपने स्टाइल और एलिगेंस से फैंस का दिल जीत लिया है. हाल ही में मानुषी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह स्ट्रैपलेस ब्लू ड्रेस में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं. मानुषी ने इन तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा, "Wearing blue, but feeling quite the opposite" यानी उन्होंने भले ही नीला रंग पहना है, लेकिन उनका मूड बिल्कुल उसके विपरीत यानी काफी पॉज़िटिव और फ्रेश है.

तस्वीरों में मानुषी का कॉन्फिडेंस, उनके खुले बाल और मिनिमल मेकअप लुक फैंस को खूब पसंद आ रहा है. कई फैंस ने उन्हें 'Crush', 'गॉर्जियस' और 'क्वीन' जैसे कॉम्प्लिमेंट्स दिए. एक यूज़र ने लिखा, “आपका स्टाइल और एटीट्यूड दोनों ही कमाल के हैं.” इस लुक में मानुषी एक छोटे से सिल्वर हैंडबैग के साथ नजर आ रही हैं, जो उनके आउटफिट को एक परफेक्ट फिनिश टच दे रहा है.

मानुषी छिल्लर का ग्लैमरस अवतार:

वर्क फ्रंट की बात करें तो मानुषी ने अक्षय कुमार के साथ फिल्म सम्राट पृथ्वीराज से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और अब वे कई प्रोजेक्ट्स में नज़र आने वाली हैं. मानुषी की ये फोटोज़ न सिर्फ़ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं बल्कि फैशन लवर्स के लिए भी एक स्टाइल इंस्पिरेशन बन चुकी हैं.