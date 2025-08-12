Montana Plane Crash: मोंटाना के कैलिस्पेल सिटी एयरपोर्ट पर हुआ प्लेन क्रैश, लैंडिंग के दौरान दुसरे प्लेन से टकराया, बाल बाल बचे 4 लोग; VIDEO
Montana Plane Crash: अमेरिका के मोंटाना के कैलिस्पेल सिटी एयरपोर्ट पर एक प्लेन हादसे का शिकार हो गया. प्लेन रनवे पर दुसरे खड़े प्लेनों से टकरा गया.सोमवार, 11 अगस्त 2025 को दोपहर लगभग 2 बजे, मोंटाना के कैलिस्पेल सिटी एयरपोर्ट पर एक सोकेटा TBM 700 टर्बोप्रॉप विमान लैंडिंग के दौरान बेकाबू हो गया. दक्षिण दिशा से आ रहा यह विमान रनवे के अंत में उतरते समय कई खड़े विमानों से टकरा गया, जिससे जोरदार धमाका और आग लग गई.प्लेन में मौजूद पायलट और तीन यात्री सुरक्षित बाहर निकल आए.इनमें से दो को हल्की चोटें आईं, जिनका इलाज मौके पर ही किया गया, जबकि बाकी दो लोगों को कोई गंभीर चोट नहीं लगी.

इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है.

तेज़ और समन्वित रेस्क्यू ऑपरेशन

टक्कर के बाद आग तेज़ी से फैलने लगी, जिसे कैलिस्पेल, एवरग्रीन, स्मिथ वैली और व्हाइटफिश के दमकल कर्मियों ने मिलकर कुछ ही मिनटों में काबू पा लिया.कैलिस्पेल फायर चीफ जे हेगन ने बताया कि आग तेज़ और खतरनाक थी, लेकिन संयुक्त टीमवर्क के कारण इसे फैलने से रोक लिया गया.

प्लेन दुसरे प्लेनों से टकराया

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि प्लेन लैंडिंग के समय डगमगा रहा था और अचानक खड़े दुसरे प्लेनों से टकरा गया.कैलिस्पेल पुलिस चीफ जॉर्डन वेनेज़ियो ने कहा कि पायलट और यात्री बहुत भाग्यशाली रहे कि वे पैदल ही सुरक्षित निकल सके.सोशल मीडिया पर आए वीडियो में गाढ़ा काला धुआं और मौके पर पहुंचते रेस्क्यू वाहन साफ दिखाई दे रहे हैं.

घटना की होगी जांच

शुरुआती जांच में लैंडिंग गियर या तकनीकी खराबी की संभावना जताई गई है।घटना की जांच फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) कर रहे हैं.प्लेन 2011 मॉडल था और मीटर स्काई LLC, पुलमैन, वॉशिंगटन के नाम दर्ज था.बताया जा रहा है की इसमें कई प्लेन नष्ट हो चुके है.रनवे संचालन कुछ घंटों के लिए रोका गया, लेकिन मलबा हटाने और जांच के बाद उसी दिन पुनः शुरू कर दिया गया.खुशकिस्मती से, कोई हवाई अड्डा कर्मचारी या दर्शक घायल नहीं हुआ.

 