US Crime: अमेरिका में भारतीय मूल का शराब व्यापारी गिरफ्तार; नाबालिग लड़कियों को ड्रग्स देकर यौन शोषण करने के लगे गंभीर आरोप

Kulvir Brar (Photo Credits: X\@AryaBhardwaj)

नई दिल्ली: अमेरिका (US) के वॉशिंगटन राज्य (Washington State) से एक झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. भारतीय मूल के एक शराब व्यवसायी, 32 वर्षीय कुलवीर बराड़ (Kulvir Brar) को नाबालिग लड़कियों (Minor Girls) के साथ यौन तस्करी (Sex Trafficking), बाल शोषण और नशीले पदार्थों के वितरण सहित 39 आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ रहा है. लॉन्गव्यू में 'बूनडॉक्स लिकर प्लस' (Boondox Liquor Plus) नामक स्टोर चलाने वाले बराड़ की मुश्किलें तब बढ़ गईं, जब जांच के दौरान कई और पीड़ित सामने आए. कोर्ट ने बराड़ को 'समुदाय के लिए बड़ा खतरा' बताते हुए उसकी जमानत राशि 5 लाख डॉलर से बढ़ाकर 7.5 लाख डॉलर (लगभग 6.2 करोड़ रुपये) कर दी है. यह भी पढ़ें: Splitsvilla X4 फेम जस्टिन डिसूजा और साक्षी श्रीवास के 'Viral MMS' का क्या है सच? 19 मिनट के फर्जी वीडियो विवाद पर कपल ने तोड़ी चुप्पी

जांच और गिरफ्तारी की पृष्ठभूमि

कुलवीर बराड़ की संदिग्ध गतिविधियों की जांच जुलाई 2025 में शुरू हुई थी. ओरेगन डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन सर्विसेज ने वैंकूवर पुलिस विभाग को एक 15 वर्षीय लड़की के साथ हुई घटना की जानकारी दी थी. पीड़िता ने बताया कि "pnwmolly" नाम के स्नैपचैट हैंडल का उपयोग करने वाले एक व्यक्ति ने उसे नशीले पदार्थ (weed pens) देने के बदले यौन संबंधों के लिए मजबूर किया था. पुलिस जांच में इस अकाउंट का लिंक कुलवीर बराड़ से पाया गया.

4 दिसंबर 2025 को उसकी पहली गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने उसके आलीशान आवास की तलाशी ली, तो वहां से कोकीन, एमडीएमए (MDMA), नशीले मशरूम, हथियार और भारी मात्रा में निकोटीन वैपिंग डिवाइस बरामद हुए.

काम करने का तरीका (Modus Operandi)

अभियोजकों के अनुसार, बराड़ सोशल मीडिया के जरिए कमजोर और कम उम्र की लड़कियों को निशाना बनाता था. वह उनकी तारीफ कर उन्हें नशीले पदार्थ, शराब या अपने अपार्टमेंट के रूफटॉप पूल का लालच देता था. अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, बराड़ अपनी दौलत और रसूख का इस्तेमाल पीड़ितों को डराने के लिए भी करता था. वह अक्सर दावा करता था कि उसके पास "अच्छे वकील" हैं, इसलिए उसे कानून का कोई डर नहीं है.

जांचकर्ताओं को उसके आवास के सर्विलांस फुटेज में कम उम्र की लड़कियां डिस्पोजेबल मास्क पहनकर इमारत में प्रवेश करती दिखीं. बाद में बराड़ की कार से 14 ऐसे ही मास्क मिले, जिन पर मेकअप के दाग थे, जो पीड़ितों की उपस्थिति की पुष्टि करते हैं.

दर्ज किए गए 39 गंभीर आरोप

बराड़ पर लगाए गए आरोपों की सूची काफी लंबी और गंभीर है, जिसमें शामिल हैं:

यौन तस्करी: फर्स्ट और सेकंड डिग्री तस्करी के पांच मामले.

फर्स्ट और सेकंड डिग्री तस्करी के पांच मामले. यौन हमला: बलात्कार (सेकंड और थर्ड डिग्री) और बाल शोषण के कई मामले.

बलात्कार (सेकंड और थर्ड डिग्री) और बाल शोषण के कई मामले. ड्रग वितरण: नाबालिगों को नशीले पदार्थ देने के पांच मामले और बेचने के उद्देश्य से ड्रग्स रखने के तीन मामले.

नाबालिगों को नशीले पदार्थ देने के पांच मामले और बेचने के उद्देश्य से ड्रग्स रखने के तीन मामले. शोषण: बाल यौन शोषण सामग्री रखने और नाबालिगों के यौन शोषण के आरोप.

एक पीड़िता ने जांचकर्ताओं को बताया कि बराड़ ने उसके जन्मदिन पर उसे एमडीएमए, कोकीन और शराब का मिश्रण तब तक पिलाया जब तक वह बेसुध नहीं हो गई, जिसके बाद उसने उसके साथ बलात्कार किया. यह भी पढ़ें: Viral Video Scam: अशोक खरात से लेकर '19 Minute 34 Second' तक; सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के नाम पर हो रही है डिजिटल ठगी, रहें सावधान

स्थानीय समुदाय पर प्रभाव और कानूनी स्थिति

इस मामले ने लॉन्गव्यू और वैंकूवर के स्थानीय समुदाय को स्तब्ध कर दिया है. कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल सबूतों और छापेमारी में मिले सामानों की मात्रा एक बड़े और लंबे समय से चल रहे आपराधिक नेटवर्क की ओर इशारा करती है.

कुलवीर बराड़ फिलहाल हिरासत में है और कानूनी कार्यवाही जारी है. यदि वह तस्करी और बलात्कार के इन शीर्ष स्तर के आरोपों में दोषी पाया जाता है, तो उसे दशकों तक जेल की सजा हो सकती है. पुलिस ने अपील की है कि यदि कोई और भी इस मामले से जुड़ी जानकारी रखता है, तो वह निडर होकर सामने आए.