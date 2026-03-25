Splitsvilla X4 फेम जस्टिन डिसूजा और साक्षी श्रीवास के 'Viral MMS' का क्या है सच? 19 मिनट के फर्जी वीडियो विवाद पर कपल ने तोड़ी चुप्पी

जस्टिन डी'क्रूज़, साक्षी श्रीवास (Photo Credit: Instagram)

मुंबई: रियलिटी शो 'एमटीवी स्प्लिट्सविला X4' (MTV Splitsvilla X4) से अपनी पहचान बनाने वाली लोकप्रिय जोड़ी जस्टिन डिसूजा (Justin D'Souza) और साक्षी श्रीवास (Sakshi Shrivas) इन दिनों एक फर्जी डिजिटल कैंपेन (Fake Digital Campaign) के कारण चर्चा में हैं. साल 2026 की शुरुआत में इंस्टाग्राम (Instagram) और टेलीग्राम (Telegram) जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो क्लिप ‘लीक्ड एमएमएस’ (Leaked MMS) के टैग के साथ तेजी से प्रसारित की गई. हालांकि, अब इस जोड़े ने सामने आकर इन अफवाहों का खंडन किया है और इसे उनके एक निजी यूट्यूब व्लॉग (Vlog) का छेड़छाड़ किया गया हिस्सा बताया है. यह भी पढ़ें: Viral Video Scam: अशोक खरात से लेकर '19 Minute 34 Second' तक; सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के नाम पर हो रही है डिजिटल ठगी, रहें सावधान

कौन हैं जस्टिन डिसूजा और साक्षी श्रीवास?

जस्टिन डिसूजा एक पेशेवर डांसर और कोरियोग्राफर हैं, जिन्होंने 2022 में 'स्प्लिट्सविला X4' के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि हासिल की. अपने शांत स्वभाव और शानदार परफॉर्मेंस के कारण वह युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हुए.

उनकी पार्टनर साक्षी श्रीवास का बैकग्राउंड एक रियलिटी स्टार के लिए काफी अनूठा है. आईआईटी लखनऊ (IIT Lucknow) से स्नातक साक्षी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुकी हैं और गूगल (Google) व लिंक्डइन (LinkedIn) जैसी दिग्गज तकनीकी कंपनियों में काम कर चुकी हैं. टेक इंडस्ट्री छोड़कर कंटेंट क्रिएशन में कदम रखने वाली साक्षी स्प्लिट्सविला की फर्स्ट रनर-अप रही थीं. शो के दौरान ही दोनों की मुलाकात हुई और वे एक "आइडियल मैच" के रूप में उभरे.

वायरल वीडियो का पूरा सच और कपल की प्रतिक्रिया

विवाद तब शुरू हुआ जब ‘प्राइवेट लीक’ जैसे सनसनीखेज हेडलाइंस के साथ एक छोटा क्लोज-अप क्लिप सर्कुलेट होने लगा. इस फुटेज में जस्टिन को बिना शर्ट के साक्षी के साथ सामान्य बातचीत करते देखा गया. शरारती तत्वों ने इन फ्रेम्स का इस्तेमाल अश्लील कंटेंट का सुझाव देने के लिए किया और लोगों को टेलीग्राम ग्रुप्स या संदिग्ध वेबसाइटों पर भेजने के लिए ‘लिंक के लिए डीएम करें’ जैसे कैप्शन का सहारा लिया.

जस्टिन और साक्षी ने एक संयुक्त इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इस मुद्दे को सीधा संबोधित किया. जस्टिन ने स्पष्ट किया, ‘कोई एमएमएस नहीं है और कोई लिंक नहीं है. इस मूर्खता को फैलाना बंद करें. जो क्लिप वायरल हो रही है, वह वास्तव में हमारे एक पुराने व्लॉग का हिस्सा है जिसे संदर्भ से हटकर एडिट किया गया है.’ यह भी पढ़ें: Nikko Natividad Viral Video: निक्को नतिविदाद वायरल वीडियो मामला, जानें वायरल हुई क्लिप असली है या नकली

'19 मिनट' का विवाद और क्लिकबेट का खेल

इस अफवाह को ‘19-मिनट वायरल वीडियो’ ट्रेंड के साथ जोड़कर और अधिक हवा दी गई. यह एक पुराना क्लिकबेट तरीका है जिसका उपयोग सेलिब्रिटी डीपफेक और फर्जी लीक के आसपास जिज्ञासा पैदा करने के लिए किया जाता है. हाल ही में गेमिंग क्रिएटर पायल गेमिंग (Payal Gaming) के साथ भी ऐसी ही घटना हुई थी, जहां एआई-जनित (AI-generated) डीपफेक कंटेंट का इस्तेमाल किया गया था.

पायल गेमिंग ने जस्टिन और साक्षी का समर्थन करते हुए इस तरह के ‘फेक कंट्रोवर्सी बिजनेस’ की कड़ी निंदा की है. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ऐसे लिंक अक्सर वित्तीय धोखाधड़ी या मैलवेयर (Malware) फैलाने का जरिया होते हैं. उन्होंने सोशल मीडिया यूजर्स से आग्रह किया है कि वे किसी भी संवेदनशील सामग्री को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच जरूर करें.