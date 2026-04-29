Delhi Rains Today, April 29, 2026: दिल्ली में झमाझम बारिश से भीषण गर्मी का अंत, 44 डिग्री के टॉर्चर के बाद गिरा पारा; उत्तर भारत को मिली बड़ी राहत (Watch Videos)

दिल्ली में बारिश (Photo Credits: File Image)

Delhi Rains Today, April 29, 2026: दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) के निवासियों के लिए बुधवार की सुबह राहत की फुहारें लेकर आई. पिछले लगभग एक हफ्ते से 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास मंडरा रहे पारे और भीषण लू (Severe Heatwave) के थपेड़ों के बाद, आज सुबह राजधानी के कई हिस्सों में झमाझम बारिश (Rain) हुई. इस अचानक आए बदलाव ने न केवल तापमान को नीचे गिराया, बल्कि उमस भरी गर्मी से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत भी दी है. सुबह से ही आसमान में घने बादलों ने डेरा डाल लिया था, जिसके बाद लुटियंस दिल्ली और कुशक रोड समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, April 29, 2026: उत्तर-पूर्व भारत में भारी बारिश का अलर्ट, जानें दिल्ली-मुंबई समेत अन्य महानगरों का हाल

पश्चिमी विक्षोभ का असर और तापमान में गिरावट

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, यह बदलाव एक सक्रिय 'पश्चिमी विक्षोभ' (Western Disturbance) के कारण आया है. दिल्ली पिछले कई दिनों से 'येलो अलर्ट' पर थी और तापमान 42°C से 45°C के बीच बना हुआ था. आज अधिकतम तापमान 41°C रहने का अनुमान था, लेकिन सुबह की बारिश के बाद इसके 38°C के आसपास सिमटने की संभावना है। मात्र एक घंटे की हलचल ने वायुमंडल की तपिश को काफी हद तक सोख लिया है.

एनसीआर और पड़ोसी राज्यों में भी अलर्ट

क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र (RWFC) ने दिल्ली के साथ-साथ पूरे एनसीआर के लिए अलर्ट जारी किया है. सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद के अलावा उत्तर प्रदेश के मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर में भी 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ मध्यम बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है. राजस्थान के अलवर और भिवाड़ी क्षेत्रों में भी इसी तरह के मौसम की चेतावनी दी गई है.

44°C की लू के बाद बारिश से राहत, राजधानी भर में तापमान गिरा

VIDEO | Delhi: Early morning rainfall in parts of the city turns weather pleasant bringing relief from sweltering heat. Early morning visuals from ITO area.#WeatherUpdate #Delhi (Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/haSlEf6g2Q — Press Trust of India (@PTI_News) April 29, 2026

#WATCH | Strong winds and rain showers bring a pleasant change in Delhi's weather, which has been grappling with intense heat wave conditions for the past days. Visuals from Kushak Road. pic.twitter.com/HU2JLsm2to — ANI (@ANI) April 29, 2026

VIDEO | Delhi: Weather turns pleasant as the capital city witnesses rain, thunderstorm bringing relief from days of sweltering heat. Morning visuals from India Gate, Kartavya Path areas.#DelhiRain #WeatherUpdate (Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/Mby1aPzSj7 — Press Trust of India (@PTI_News) April 29, 2026

प्रदूषण और उत्तर भारत का हाल

राहत की खबर के बीच, वायु गुणवत्ता में विशेष सुधार नहीं देखा गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 260 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है. हालांकि, मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 2-4 दिनों में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है, जिससे उत्तर भारत में तापमान 2 से 4 डिग्री तक और गिर सकता है.

देश के अन्य हिस्सों में मौसम की स्थिति

आईएमडी वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव के मुताबिक, जहां उत्तर भारत में गर्मी से राहत मिल रही है, वहीं पूर्वी भारत (बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा) के लिए 'ओरेंज अलर्ट' जारी किया गया है. यहां 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और ओले गिरने की आशंका है. इसके विपरीत, पूर्वोत्तर भारत (असम, मेघालय, नगालैंड) में अगले एक हफ्ते तक भारी से बहुत भारी बारिश के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया गया है.