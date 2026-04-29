Weather Forecast Today, April 29, 2026: उत्तर-पूर्व भारत में भारी बारिश का अलर्ट, जानें दिल्ली-मुंबई समेत अन्य महानगरों का हाल

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Weather Forecast Today, April 29, 2026: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) यानी आईएमडी (IMD) ने देश के विभिन्न हिस्सों के लिए आज के मौसम का पूर्वानुमान (Weather Forecast) जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, इस सप्ताह उत्तर-पूर्व भारत (Northeast India), उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल (Sub-Himalayan West Bengal) और सिक्किम (Sikkim) के अलग-अलग इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश (Heavy Rain) होने की संभावना है. इसके साथ ही इन क्षेत्रों में 40-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं और बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today: उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप, गुजरात में 'लू' का रेड अलर्ट; जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम

उत्तर-पूर्व और पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश का अलर्ट

IMD की रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर-पूर्व भारत में पूरे सप्ताह व्यापक वर्षा और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना बनी हुई है. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के शिमला में आज 0.6 से 3.9 मिमी तक हल्की बारिश होने का अनुमान है, जिससे तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है.

महानगरों का हाल: दिल्ली-मुंबई में मौसम शुष्क

देश के प्रमुख महानगरों की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु में आज बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है. मौसम पूर्वानुमान सेवा 'विंडी' (Windy) के अनुसार, इन शहरों में आसमान साफ रहेगा और गर्मी का प्रभाव बना रह सकता है. इसी तरह, हैदराबाद के लिए भी बुधवार को बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है.

कोलकाता में हल्की फुहारों की संभावना

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. अनुमान के मुताबिक, शहर में 1 से 8 मिमी तक बारिश होने की संभावना है. बंगाल के अन्य हिस्सों में भी छिटपुट वर्षा के कारण उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है.

मुंबई का मौसम आज, 29 अप्रैल

दिल्ली का मौसम आज, 29 अप्रैल

चेन्नई का मौसम आज, 29 अप्रैल

बेंगलुरु का मौसम आज, 29 अप्रैल

हैदराबाद का मौसम आज, 29 अप्रैल

कोलकाता का मौसम आज, 29 अप्रैल

शिमला का मौसम आज, 29 अप्रैल

सतर्क रहने की सलाह

IMD ने तेज हवाओं और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए उत्तर-पूर्व भारत के निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है. विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोगों को मौसम के ताजा अपडेट्स पर नजर रखने को कहा गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके.