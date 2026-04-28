Weather Forecast Today: उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप, गुजरात में 'लू' का रेड अलर्ट; जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम

Weather Forecast Today, April 28, 2026: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज, 28 अप्रैल 2026 के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है. वर्तमान में उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं, जहां तापमान सामान्य से काफी ऊपर दर्ज किया जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, जहां उत्तर और पश्चिम भारत में सूरज की तपिश और लू (Heatwave) का कहर जारी रहेगा, वहीं उत्तर-पूर्व भारत और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना है. विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में उत्तर-पश्चिमी और मध्य भारत के मौसम में भी बदलाव के संकेत दिए हैं.

उत्तर-पूर्व भारत और पहाड़ी इलाकों में बारिश का अनुमान

आईएमडी के अनुसार, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर-पूर्वी राज्यों में इस पूरे सप्ताह व्यापक बारिश और बिजली गिरने की संभावना है. इस दौरान 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी आज 0.2 से 0.8 मिमी तक हल्की बारिश होने का अनुमान है, जिससे वहां के तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है और पर्यटकों को राहत मिलेगी.

महानगरों का हाल

देश के प्रमुख महानगरों में आज बारिश की संभावना न के बराबर है. 'विंडी' (Windy) और आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार स्थिति कुछ इस प्रकार है:

मुंबई और दिल्ली: यहां आसमान पूरी तरह साफ रहेगा. उत्तर भारत में बढ़ते गर्मी के प्रकोप के कारण दिल्ली में दिन का तापमान काफी अधिक रहने वाला है. फिलहाल बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं है.

बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद: इन दक्षिण भारतीय शहरों में भी मंगलवार को मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है. प्रशासन द्वारा फिलहाल कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है.

कोलकाता: यहां हल्की बूंदाबांदी (करीब 0.2 मिमी) हो सकती है, जिससे उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

गुजरात में Heatwave की चेतावनी

अहमदाबाद समेत गुजरात के कई जिलों में गर्मी की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. आईएमडी ने अहमदाबाद के लिए 'गंभीर लू' का रेड अलर्ट जारी किया है. अगले छह दिनों तक राज्य में भीषण गर्मी का प्रकोप रहने का अनुमान है, जिसमें पारा सामान्य से काफी ऊपर जा सकता है. स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने की सख्त सलाह दी है.

आगामी दिनों के लिए IMD का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार, 28 अप्रैल से 2 मई के बीच उत्तर-पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण गरज के साथ छींटे पड़ने की गतिविधि शुरू हो सकती है. वहीं, मध्य भारत और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में 1 मई तक मौसम में हलचल देखी जा सकती है. फिलहाल, पूर्वी भारत में अगले एक सप्ताह तक गरज के साथ बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना जताई गई है.

विभिन्न शहरों का हाल (28 अप्रैल):