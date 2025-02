Earthquake Hits Area 51:अमेरिका के रहस्यमयी एरिया 51 में आया भूकंप, सीक्रेट एलियन रिसर्च से है इसका कनेक्शन?

Nevada Shakes! Area 51 Conspiracy Deepens! अमेरिका के नेवादा राज्य में स्थित रहस्यमयी एरिया 51 सैन्य परीक्षण केंद्र हाल ही में भूकंप के झटकों से हिल गया. यह क्षेत्र लंबे समय से एलियंस और गुप्त अनुसंधानों से जुड़ी अफवाहों का केंद्र रहा है. यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार, इस इलाके में 2.8 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया, जो अमरगोसा वैली के पूर्व में आया.

एरिया 51 अमेरिकी वायुसेना का एक अत्यधिक गोपनीय सैन्य बेस है, जिसकी सुरक्षा बेहद कड़ी है. इस स्थान पर नियमित रूप से उच्च-स्तरीय प्रयोग और परीक्षण किए जाते हैं. स्थानीय लोग मानते हैं कि यहां चल रहे किसी गुप्त सैन्य प्रोजेक्ट या अज्ञात गतिविधियों के कारण यह भूकंप आ सकता है. हालांकि, वैज्ञानिकों का कहना है कि नेवादा क्षेत्र में छोटे-मोटे भूकंप आना आम बात है.

🚨#BREAKING: Area 51 has been rocked by serious of earthquakes as seismic activity around mysterious testing site ramps up

📌#Lincoln | #Nevada

A series of earthquakes have struck near the secretive Area 51 military testing base outside Las Vegas. The U.S. Geological Survey… pic.twitter.com/gg25jnE1TH

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 13, 2025