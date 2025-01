The Greatest Rivalry India Vs Pakistan: ये मैंच नहीं, जंग है! इंडिया-पाकिस्तान क्रिकेट इतिहास पर जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री लाया नेटफ्लिक्स! रोंगटे खड़े कर देगा ट्रेलर

The Greatest Rivalry India Vs Pakistan On Netflix : क्रिकेट के इतिहास में सबसे रोमांचक और भावुक दौर को कैद करते हुए, नेटफ्लिक्स इंडिया ने अपनी नई डॉक्यू-सीरीज़ 'द ग्रेटेस्ट राइवलरी: इंडिया vs पाकिस्तान' का ट्रेलर जारी कर क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह भर दिया है. यह सीरीज़ 7 फरवरी 2025 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी, जो 23 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में होने वाले भारत-पाकिस्तान के महामुकाबले से पहले दर्शकों के जोश को दोगुना कर देगी.

'यह सिर्फ एक मैच नहीं, जंग है!'

ट्रेलर की शुरुआत भारी भीड़ से सटे स्टेडियम के ज़ोरदार दृश्यों से होती है, जहाँ तिरंगे और चाँद-सितारे झूमते नज़र आते हैं. पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंदर सहवाग सीधे दर्शकों से कहते हैं, "जब भारत और पाकिस्तान मैदान पर उतरते हैं, तो यह सिर्फ एक गेम नहीं, एक युद्ध होता है!" वहीं, पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग के सुल्तान शोएब अख्तर याद करते हैं, "स्टेडियम के बाहर हज़ारों लोग टिकट के लिए लाइन में लगे होते थे... यह मुकाबला क्रिकेट का सुपरस्टार है!"

