Rahul Dravid Car Accident: बेंगलुरु में राहुल द्रविड़ की कार की ऑटो से टक्कर, दिग्गज क्रिकेटर और ऑटो-रिक्शा चालक के बीच हुई तीखी बहस

Rahul Dravid Car Accident: भारतीय टीम के पूर्व मुख्य कोच और दिग्गज क्रिकेटर राहुल द्रविड़ एक शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं. लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा. जिसमें द्रविड़ बेंगलुरु की सड़कों पर एक ऑटो-रिक्शा चालक के साथ तीखी बहस करते हुए नजर आ रहे हैं. यह वीडियो मंगलवार शाम की बताई जा रही है. वीडियो शायद सड़क किनारे से गुजर रहे किसी व्यक्ति ने बनाया है. वीडियो में द्रविड़ को अपनी मूल भाषा कन्नड़ में ड्राइवर से बहस करते हुए देखा जा सकता है. रिपोर्ट के अनुसार, द्रविड़ की कार की एक मालवाहक ऑटो से टक्कर हो गई थी, जिसके कारण उनके और ड्राइवर के बीच सड़क पर बहस हुई. यह स्पष्ट नहीं है कि द्रविड़ अपनी कार चला रहे थे या नहीं.

यह भी पढें: India vs England 1st ODI 2025 Live Streaming: पहले वनडे में टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच होगी कड़ी टक्कर, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह दुर्घटना बेंगलुरु के व्यस्त इलाके कनिंघम रोड पर हुई. सूत्रों ने बताया कि जब यह घटना हुई, तब द्रविड़ इंडियन एक्सप्रेस जंक्शन से हाई ग्राउंड्स की ओर जा रहे थे. फिर ऑटो चालक ने कथित तौर पर ट्रैफिक में फंसी उनकी कार को पीछे से टक्कर मार दी. रिपोर्ट के अनुसार द्रविड़ ने घटनास्थल से निकलने से पहले ऑटो चालक का संपर्क नंबर नोट कर लिया था. हालांकि घटना के बारे में अधिक जानकारी अभी सामने आनी बाकी है.

Indian cricketer Rahul Dravid's car & a commercial goods vehicle were involved in a minor accident on Cunningham road in #Bengaluru. And unlike the #cred ad, #RahulDravid & the goods vehicle driver engaged in a civilized argument & left the place later. No complaint so far pic.twitter.com/HJHQx5er3P

— Harish Upadhya (@harishupadhya) February 4, 2025