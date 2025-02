Rachin Ravindra Injury: गद्दाफी स्टेडियम में ख़राब फ्लडलाइट्स पर उठे सवाल, रचिन रविंद्र को कैच लपकने के प्रयास में चेहरे पर लगी गेंद, यहां देखें Netizens ने कैसे किया रिएक्ट

Pakistan National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team: पाकिस्तान वनडे ट्राई सीरीज(Pakistan ODI Tri-Series, 2025) का पहला मुकाबला पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 08 फ़रवरी(शनिवार) को लाहौर(Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम(Gaddafi Stadium) में खेला गया. पाकिस्तान त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 78 रनों से मात दी. इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने चार मैचों की इस ट्राई श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है. न्यूजीलैंड के स्टार क्रिकेटर रचिन रविंद्र को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में मेजबान पाकिस्तान के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज 2025 के पहले वनडे मैच के दौरान चोट लग गई. कैच लेने की कोशिश करते समय रचिन रविंद्र के चेहरे पर चोट लग गई. ब्लैक कैप्स के फील्डर को खून बहता हुआ देखा गया और रविंद्र टीम के फिजियो के साथ चेहरे पर तौलिया बांधकर मैदान से बाहर चले गए. यह भी पढ़ें: ट्राई सीरीज के पहले वनडे में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 78 रनों से हराया, ग्लेन फिलिप्स रहे हीरो, यहां देखें मैच का हाइलाइट्स

रचिन रविंद्र को कैच पकड़ने के प्रयास में लगी चोट

A tough moment on the field for Rachin Ravindra as an attempted catch turned into an unfortunate injury. 🤕

Get well soon, Rachin! pic.twitter.com/34dB108tpF

— FanCode (@FanCode) February 8, 2025