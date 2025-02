India vs England, 5th T20I Match 1st Inning Scorecard: वानखेड़े में अभिषेक शर्मा की आंधी, टीम इंडिया ने इंग्लैंड को दिया 248 रनों का टारगेट; यहां देखें पहली इनिंग का स्कोरकार्ड

India National Cricket Team vs England National Cricket Team, 5th T20I Match Scorecard Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज (T20 Series) का पांचवां और आखिरी टी20 मुकाबला आज यानी 2 फरवरी को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुंबई (Mumbai) के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में खेला जा रहा हैं. चौथे टी20 मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 15 रन से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने पांच मैचों की सीरीज पर कब्जा कर लिया. फिलहाल टीम इंडिया सीरीज में 3-1 से बढ़त हासिल कर ली हैं. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान जोस बटलर (Jos Buttler) के कंधों पर हैं. जबकि, टीम इंडिया की अगुवाई सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहे हैं. भारत की प्लेइंग इलेवन में मोहम्मद शमी की वापसी हुई है. India vs England, 5th T20I Match Live Score Update: टीम इंडिया का सातवां विकेट गिरा, सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा 135 रन बनाकर आउट

यहां देखें पहली इनिंग का स्कोरकार्ड:

England have to chase the highest men's T20I total set at Wankhede stadium 📈https://t.co/1dbunwHsF6 #INDvENG pic.twitter.com/JZkrjKeLqw

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 2, 2025