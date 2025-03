Pune College Bomb Threat: पुणे जिले के पिंपरी चिंचवड के डीवाई पाटिल कॉलेज को मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस डॉग स्क्वाड समेत पहुंची (Watch Video)

पिंपरी चिंचवड, महाराष्ट्र: देश के कई शहरों में स्कूलों और कॉलेजों में बम से उड़ाने के धमकी भरें मेल भेजे जा रहे है. भोपाल के बाद अब पुणे के पिंपरी चिंचवड के एक कॉलेज को बम से उड़ाने का धमकी भरा ई-मेल भेजा गया है. ये मेल डीवाई पाटिल कॉलेज को भेजा गया था. सुबह साढ़े ग्यारह बजे के दौरान किसी अज्ञात शख्स ने इस मेल को भेजा. जिसके बाद कॉलेज में हड़कंप मच गया.

कॉलेज को धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद पिंपरी चिंचवड़ शहर पुलिस बल पहुंच गया है. आकुर्डी के डीवाई पाटिल कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी दिए जाने के बाद सभी लोग सकते में आ गए. कॉलेज में बीडीएस स्क्वायड और डॉग स्क्वायड के साथ बम खोजी अभियान चल रहा है.ये भी पढ़े:Bomb Threats: मुंबई के 50 से अधिक अस्पतालों और हिंदुजा कॉलेज को बम से उड़ाने की मिली धमकी, जांच में जुटी पुलिस

कॉलेज को मिली बम से उड़ाने की धमकी

#WATCH | Bomb Threat At DY Patil College In Akurdi: Police, Bomb Squad Evacuate Students, Later Confirmed As Hoax#Maharashtra #DYPatilCollege #Akrudi #MaharashtraNews #PimpriChinchwad pic.twitter.com/VUeHpdV34U

— Free Press Journal (@fpjindia) March 11, 2025