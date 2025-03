RCB-W vs MI-W WPL 2025 Live Toss & Scorecard: मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को मिला पहले बल्लेबाजी का न्योता, देखिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Royal Challengers Bengaluru (WPL) vs Mumbai Indians (WPL) Match Scorecard: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (WPL) बनाम मुंबई इंडियंस(WPL) महिला प्रीमियर लीग 2025 का 20वां मुकाबला 11 मार्च(मंगलवार) को मुंबई(Mumbai) के ब्रेबोर्न स्टेडियम(Brabourne Stadium) में खेला जा रहा हैं. मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला की हैं, वही, स्मृति मंधना की आरसीबी को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला हैं. महिला प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अब तक पांच मुकाबले खेले गए हैं. इनमें से चार बार मुंबई ने जीत दर्ज की है, जबकि RCB को सिर्फ दो बार जीत मिली है. यह भी पढ़ें: महिला प्रीमियर लीग में स्मृति मंधना की आरसीबी से टकराएगी हरमनप्रीत कौर की मुंबई इंडियंस, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव मैच का प्रसारण

मुंबई इंडियंस ने जीती टॉस

आरसीबी-डब्ल्यू बनाम एमआई-डब्ल्यू डब्ल्यूपीएल 2025 की संभावित प्लेइंग इलेवन

